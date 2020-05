Til september får kendisparret Nicholas Kawamura og Trine Kjærs lille familie selskab af en datter.

Den tidligere P3-vært Nicholas Kawamura og modebloggeren Trine Kjær kan godt finde babytøj og barnevogn frem igen.

Til efteråret skal de være forældre for anden gang, har de begge afsløret på Instagram.

- Midt i denne specielle periode har vi herhjemme gået og lunet os ved en lille hemmelighed. For Roberta skal være storesøster, skriver Nicholas Kawamura på Instagram.

Parret fik i sommeren 2017 datteren Roberta. I forældrenes opslag holder hun de første tegn på sin lillesøsters tilstedeværelse i verden - i form af to skanningsbilleder.

- Til september går vi fra tre til fire, og vi kan ikke vente, skriver Trine Kjær på engelsk i sit opslag.

Forældrene har fået en lang række lykønskninger med på vejen fra blandt andre mangeårige P3-vært Anders Stegger og tv- og radiovært Sara Bro.

Nicholas Kawamura og Trine Kjær har været kærester siden 2013. I 2016 blev de to forlovet, og to år senere blev de gift.

39-årige Kawamura er vel nok mest kendt som P3-vært i programmer som "Lågsus" og "Smag på P3".

I 2018 sagde han op i DR efter ti år i Statsradiofonien. Nogle måneder senere annoncerede han sit nye job som konsulent i musikselskabet Universal Music i Danmark.

- Det er lidt som en drøm for mig, for her kan jeg virkelig holde min interesse for musik ved lige, samtidig med at jeg kan kombinere jobbet med andre spændende opgaver ved siden af, sagde han til Ekstra Bladet efter jobskiftet.

Trine Kjær er modeblogger og har grundlagt mærket "Trine's Wardrobe", hvor hun blandt andet sælger shampoo og cremer.

