Jens Møller stod i spidsen for enheden, der efterforskede drabet på Kim Wall.

I entréen hos Ingrid og Joachim Wall hænger 30 billeder.

Billeder, som viser familien Wall år for år.

Familiefortællingen begynder med en gravid Ingrid, der venter datteren Kim.

Et par år senere er der endnu en på det årlige familiefoto - Kims bror, Tom.

Det seneste familiefoto er foreviget 9. august 2017 - dagen inden Kim Wall forsvinder på en reportagetur med en dansk ubådsbygger - fortæller familien drabschefen i Københavns Politi, Jens Møller, da han træder ind i familiens hjem i Sydsverige for at overbringe dem endnu en ubærlig besked.

Med forældrenes velsignelse har Jens Møller fortalt sin historie om det omfattende opklaringsarbejde - og menneskene bag - til den oscarnominerede instruktør Tobias Lindholm, som har skildret det i miniserien "Efterforskningen", som i øjeblikket sendes på TV2.

- Den historie, jeg har haft lyst til at fortælle, er ikke gerningen, men hvordan et kæmpestort teamwork på tværs af myndigheder løste gåden, forklarer Jens Møller.

- Fordi sagen blev så medieeksponeret, blev jeg lidt identisk med den. Men det er vigtigt for mig at fortælle, at det var et exceptionelt samarbejde mellem dansk politi, dykkere, svenske lighunde, retsmedicinere, havmiljøskibet "Aurora" og - i retssagen også - Teknologisk Institut og en ubådsekspert-

- Det var ukendt område, og vi vidste ikke helt, hvordan vi skulle gribe det an, fortæller Jens Møller.

Gerningsmanden hævdede, at der var sket en ulykke.

Politiet mistænkte mord.

Serien afbilleder efterforskernes arbejde med at løfte bevisbyrden, som var besværliggjort af usædvanlige omstændigheder.

Kan man tale om, hvorvidt noget er normalt i en drabssag, så er det, at der er et gerningssted.

I ubådssagen lå det formodede gerningssted på 12 meter vand i Køge Bugt.

Efterforskningen blev yderligere kompliceret, da kvinden fortsat manglede, og det afstedkom en omfattende eftersøgning.

Efter ti dage kom det første gennembrud. Torso skyllede i land.

Dykkere blev sendt ned for at finde de øvrige dele. Dels for at sikre spor, men også for familiens skyld.

Serien viser, hvordan det lykkedes dykkerne at finde den sidste del efter over 100 dages eftersøgning på bunden af Køge Bugt med hjælp fra radartrack, svenske lighunde, en ekspert i havmiljø og ekstrem vedholdenhed.

Det er skuespilleren Søren Malling, som portrætterer Jens Møller, der i serien er en sammensmeltning mellem virkelighedens Jens Møller og sagens efterforskningsleder.

Jens Møller har fungeret som konsulent på serien - ikke for at fjernstyre Søren Malling, men for at sikre sig, at tv-seriens politiarbejde afspejlede virkelighedens.

I serien ser man også hans forhold til datteren, som er gravid, men den del - understreger virkelighedens Jens Møller - er en fiktiv fortælling, selv om det er rigtig nok, at han har en datter, og at han blev morfar under sagen.

- Det er Tobias Lindholms meget retvisende måde at beskrive, hvor mange timer medarbejderne var nødt til at lægge døgnet rundt.

- Jobbet indebærer, at man på forskellige tidspunkter tilsidesætter familien. Sådan har jeg også haft det. Mange gange.

Serien skildrer ikke kun det faktuelle, efterforskningen, men forholder sig også til det menneskelige.

Under sagen blev Jens Møller kontaktperson til forældrene. De bliver også portrætteret i serien, spillet af de svenske skuespillere Rolf Lassgård og Pernilla August.

- Det er usædvanligt, at afdelingslederen har kontakten til de pårørende, og det er måske også en smule uprofessionelt og uhensigtsmæssigt. Men sådan blev det af lavpraktiske årsager. Og det er jeg jo glad for i dag, for det udviklede sig til et venskab.

- De er virkelig nogle fantastiske mennesker, som kan rumme helt utrolige ting, fortæller Jens Møller.

Det har han selv bevidnet.

- Da jeg ringer til dem for at fortælle, at vi har fundet flere af Kims jordiske rester, har de overskud til at bede mig takke dykkerne. Jeg kan dårligt sige det, da jeg kommer derud.

- Jeg bliver også berørt af det, når jeg snakker om det nu. Det er en af de helt klare episoder, jeg husker. Det og den nat, jeg ringer til dem og fortæller, at der er dna-match mellem torso og deres datter, og jeg berøver dem det sidste håb.

Den følgende dag tog Jens Møller til Trelleborg, hjem til familien Wall, første gang.

Under armen havde han en mappe med informationer og billeder i, med detaljer om forbrydelsen, hvis bestialske indhold absolut ikke skulle videregives telefonisk.

Joachim og Ingrid Wall tog imod den danske drabschef i entréen.

Med åbne arme og overskud, fortæller han.

Joachim Wall viste ham de 30 fotos, der var blevet foreviget af familien år for år, og Ingrid Wall fortalte ham, hvor glad Kim var. Hun var forelsket i en dansk fyr ham, der meldte hende savnet natten til den 11. august 2017 - som hun kort forinden havde præsenteret familien for.

- Det var en helt surrealistisk situation. Og det var svært, siger Jens Møller.

- Mit arbejde har været meget i kontrasterne. Det ene øjeblik taler jeg helt faktuelt med retsmedicinere og kolleger. Det næste øjeblik taler jeg med forældrene. Det er et relativt stort spænd, og det er klart, at det påvirker en følelsesmæssigt. Jeg har haft ansvaret for over 120 drabssager. Og der har været rigtig, rigtig mange skæbner i dem.

Jens Møller var leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet mellem 2011 og 2018.

Ubådssagen blev hans sidste.

Resultatet af efterforskningen blev afleveret til juristerne og udmundede siden i anklagerens tiltale.

Gerningsmanden blev kendt skyldig og idømt livsvarigt fængsel.

En måneds tid efter domsafsigelsen blev Kim Wall bisat.

Jens Møller deltog i højtideligheden, inviteret af Joachim og Ingrid Wall.

- De har fra dag et sagt, at livet skal leves, og at man er nødt til at leve videre. De har insisteret på at fortælle det gode om livet. Jeg synes, de er ambassadører for alle, der har mistet, uanset hvordan det er sket.

- De har en exceptionel styrke og et overskud til at tage del i andre mennesker, og det har været utroligt imponerende at opleve.

"Efterforskningen" kan ses på TV2 og TV2 Play.

