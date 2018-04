Journalisten Abdel Aziz Mahmoud modtog onsdag aften en fornem pris.

København. Journalisten Abdel Aziz Mahmoud blev onsdag aften hyldet med prisen som årets LGBT-person ved Danish Rainbow Awards - Axgil 2018.

Det skriver DR i en pressemeddelelse.

Abdel Aziz Mahmoud er selv homoseksuel, og i tv-programmet "Helvedes homo - en muslim springer ud" sætter han fokus på det at være homoseksuel og samtidig være muslim.

I programmet opsøgte Abdel Aziz Mahmoud blandt andet imamer og talte med dem om islams syn på homoseksualitet, skriver DR.

Prisen som årets LGBT-person modtog han onsdag med den begrundelse, at han er "en stemme og et håb om forandring for en masse unge LGBT-personer med minoritetsbaggrund".

- Abdel hjælper med at sætte ord på, hvordan det kan være at springe ud over for familie eller venner, lød det desuden i begrundelsen.

Til stede ved Danish Rainbow Awards - Axgil 2018 var også kronprinsesse Mary, der uddelte æresprisen, som gik til organisationen LGBT Danmark.

LGBT står for Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner.

/ritzau/