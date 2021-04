I 2022 kan de danske seere igen opleve Tinka i den nye julekalender "Tinka og sjælenes spejl" på TV2.

Selv om påsken netop er slut, og foråret er i luften, så kan de juleglade danskere godt begynde at glæde sig til et skud nissehuer og julemagi.

Nissepigen Tinka og kammeraten Lasse vender tilbage på skærmen i en ny julekalender, og optagelserne er allerede begyndt.

Den tredje julekalender med Tinka i hovedrollen har fået titlen "Tinka og sjælenes spejl" og får premiere på TV2 og TV2 Play 1. december 2021.

Det afslører kanalen i en pressemeddelelse.

Fiktionschefen hos TV2, Katrine Vogelsang, glæder sig over at kunne lave endnu en julekalender med mange af de samme karakterer fra universet.

- Familiejulekalenderen er et af TV 2's allerfineste bidrag til public service i en tid, hvor tv- og streamingmarkedet er fyldt med udenlandske formater, for den kan samle danskerne og give dem et frikvarter i den travle juletid.

- Jeg er utroligt glad for, at vi igen i 2022 skal dele et af vores mest elskede familiejuleuniverser med danskerne, nemlig Tinka. Den nye Tinka-julekalender rummer alt det, vi har brug for: fællesskab, håb og kærlighed, siger hun i pressemeddelelsen.

Hovedrollerne i den nye fortælling er det endnu en gang Josephine Chavarria Højbjerg som Tinka og Vild med dans-stjernen Albert Rosin Harson som Lasse.

De får igen selskab af blandt andet Hadi Ka-Koush, Ellen Hillingsø, Christian Tafdrup og Neel Rønholt.

Første gang, seerne mødte Tinka, var i "Tinkas juleeventyr" fra 2017 og to år efter igen i "Tinka og kongespillet".

Disse to julekalendere var yderst populære både på tv og streaming.

Den seneste julekalender, "Tinka og kongespillet", havde i gennemsnit over en million seere per afsnit.

Julekalenderen har også blandt andet modtaget Svend Prisen for "Årets tv-dramaserie".

Allerede i år disker TV2 op med en ny julekalender, nemlig "Kometernes jul".

