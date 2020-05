Det kræver mental tavlevaskning at genindtage rollen som gangsterboss i dramaserien "Advokaten".

Spruttende og sydende skyr gangsterbossen Thomas Waldman ingen midler i målet om magt i første sæson af thrillerserien "Advokaten".

I anden sæson, der nu kan ses på Viaplay, handler det ikke om penge og prestige, men derimod dyb sorg og indædt hævn, da datterens død tilsyneladende ikke var selvmord, men mord.

- Det er en mand, der har svært ved sine følelser, fordi han skal være en rigtig mand. Så han dækker sin sårbarhed i en utrolig hævntørst, som senere i sæsonen udvikler sig til paranoia, fortæller Thomas Bo Larsen.

Det har krævet mental tavlevaskning at portrættere en brysk forbryder sønderrevet af sorg.

- Æret være min far, som var utroligt kærlig, men som nogle gange også havde svært ved at udtrykke sin sårbare side af frygt for at vise svaghed. Det tror jeg, jeg prøvede at hive frem i Waldman.

- Det tror jeg, jeg ubevidst gør. Trækker på egne erfaringer eller andre mennesker.

Det gælder, uagtet om han portrætterer mennesker i et af livets lykkestunder eller stående på kanten af kanten.

- Jeg prøver enten at finde personer, jeg kender, eller ting der inspirerer mig til at fremkalde mig en karakter, siger den prisvindende skuespiller og uddyber:

- Jeg måtte for eksempel finde ynkeligheden i mig selv frem, da jeg filmede Thomas Vinterbergs film "Druk", som handler om en ynkelig mand, som er ved at drikke sig ihjel, mens jeg måtte finde den fantasifulde sig side af mig selv kort tid efter i rollen som den tossede onkel i "Far til fire".

Mens skuespilleren havde forrygende travlt sidste år med indspilningerne af "Advokaten", som foregik i Finland, foruden optagelserne til de to førnævnte film - Thomas Vinterbergs kommende drama, "Druk", og familiekomedien "Far til fire" - er en række projekter strøget i kalenderen i år.

Som mange andre brancher er også underholdningsindustrien hårdt ramt af coronapandemien. Og også Thomas Bo Larsen er berørt.

- Det var ret overvældende i starten. Jeg blev ramt af en stor frygt for fremtiden og en selvmedlidenhed. "Får jeg nu aldrig noget at lave mere?", tænkte jeg.

- Men det er helt menneskeligt at blive ramt, for situationen er så uforudsigelig. Ingen ved, hvad der sker, og det er der en stor usikkerhed i. Men så må man forsøge at være i nuet, og det prøver jeg nu.

Han får blandt andet styrketrænet og løbet og får masser af asfalt under hjulene på sin elskede motorcykel.

- Det er dejligt, at foråret er sprunget ud. Nu har jeg også arbejdet i 30 år, så nu har jeg lidt fri. Faktisk nyder jeg det lidt, må jeg indrømme, siger han og uddyber:

- Jeg blev ramt af stress for mange år siden, så jeg passer ekstra på. Men jeg har aldrig prøvet overhovedet at vide, hvad der skal ske. Det er følelser, som ikke gavner godt. Så jeg vælger at nyde stilheden.

Thomas Bo Larsen er overbevist om, at han selv har været smittet med coronavirus tilbage i december, inden at det for alvor ramte Europa.

På vej på juleferie til den spanske ferieø Tenerife følte den 56-årige skuespiller sig syg og sløj på en måde, han aldrig har oplevet lignende.

Han var helt nede at ligge.

- Jeg ved jo ikke, om det var corona, for jeg er ikke blevet testet, men jeg mistænker det stærkt, siger han.

Et par måneder senere blev det første tilfælde i Danmark bekræftet, og derfra eskalerede situationen i sådan en grad, at store dele af landet lukkede ned.

Fremtidige projekter er der heller ikke nogen, som tør gå i gang med, fortæller Thomas Bo Larsen. For et filmset kræver mange mennesker i tæt kontakt.

- Der er ikke nogen, der aner, hvornår biograferne åbner igen. Og når de så åbner, bliver der eddermame run på premiererne. Det hele er fuldstændig biksemad. Ingen ved, hvad der kommer til at ske. Men det skal sgu nok gå det hele, tror jeg.

- Et eller andet sted er det befriende, at der ikke er myldretid mere, og at forældre har mere tid sammen med deres børn.

Anden sæson af "Advokaten" havde premiere den 10. maj på Viaplay.

Foruden Thomas Bo Larsen medvirker blandt andre også Nicolaj Kopernikus og Johannes Lassen.

/ritzau/