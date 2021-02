Mary Wilson stod sammen med The Supremes bag hits som "You Can't Hurry Love" og "Baby Love". Hun døde mandag.

En af stemmerne bag flere store Motown-hits fra 1960'erne, 76-årige Mary Wilson fra gruppen The Supremes, er død.

Det oplyser hendes mangeårige ven og udgiver, Jay Schwartz.

Til kultursitet Entertainment Tonight (ET) siger Schwartz, at Wilson uventet og pludseligt døde mandag. Der er tirsdag endnu ikke oplyst dødsårsag.

Mary Wilson var sammen med blandt andre Diana Ross en del af The Supremes, der havde stor succes med sange som "You Can't Hurry Love", "Baby Love" og "Stop! In the Name of Love".

Hun var sanger og medstifter af den amerikanske gruppe.

The Supremes' musik blev udgivet af pladeselskabet Motown. Selskabets stifter, Berry Gordy, er rystet oven på nyheden om Wilsons død.

- Jeg blev ekstremt chokeret og ked af at høre, at Mary Wilson, der er en stor del af Motown-familien, er gået bort, siger han i en udtalelse ifølge ET.

/ritzau/