Tirsdag blev de nominerede til den største britiske filmpris, Bafta, offentliggjort.

London. Filmen "The Square" med danske Claes Bang i hovedrollen er ikke at finde blandt de nominerede til den prestigefyldte britiske filmpris Bafta.

De nominerede til prisen blev offentliggjort tirsdag.

Det har indtil nu ellers gået godt for "The Square" ved flere prisoverrækkelser.

Ved filmfestivalen i Cannes modtog filmen den prestigefyldte Guldpalme. Senere hen vandt Claes Bang en European Film Award for bedste mandlige hovedrolle.

Senest var "The Square" nomineret til den amerikanske filmpris The Golden Globe, som løb af stablen søndag. Filmen var nomineret i kategorien bedste udenlandske film, men måtte gå tomhændet hjem fra prisoverrækkelsen.

Ved årets Bafta løber filmen "The Shape of Water" af Guillermo del Toro med det største antal Bafta-nomineringer med 12 af slagsen.

Den er blandt andet nomineret til prisen for bedste film. Del Toro er nomineret til bedste instruktør, og skuespillerinderne Sally Hawkins og Octavia Spencer er nomineret til henholdsvis bedste kvindelige hovedrolle og bedste kvindelige birolle.

De to film "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" og "Darkest Hour" følger efter med ni nomineringer hver. Begge er nomineret til bedste film.

Herudover er filmene "Dunkirk" og "Call Me By Your Name" nomineret til bedste film.

Af de ovennævnte film er det kun "Dunkirk", der har haft premiere i danske biografer. Dog får "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" premiere den 11. januar.

Selve prisoverrækkelsen finder sted den 18. februar.

Sidste år modtog musicalen "La La Land" prisen for bedste film.

/ritzau/