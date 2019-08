Skuespiller Keanu Reeves gør comeback i rollen som Neo i "The Matrix 4", som netop er blevet annonceret.

I år er det 20 år siden, at science fiction-klassikeren "The Matrix" havde premiere, men der er stadig flere film på vej i serien.

Ifølge mediet Variety kommer der nemlig en fjerde Matrix-film, og det bliver endnu en gang med flere af stjernerne fra det originale cast.

Keanu Reeves vender tilbage i rollen som Neo, mens skuespillerinde Carrie-Anne Moss gør comeback i rollen som Trinity.

Der er endnu ikke afsløret detaljer om filmens handling, men som noget nyt er der denne gang kun én forfatter og instruktør bag filmen.

De første tre Matrix-film, "The Matrix" fra 1999 samt "The Matrix Reloaded" og "The Matrix Revolutions" fra 2003, er alle skrevet og instrueret af søstrene Lana og Lily Wachowski.

Men denne gang er det kun én af søstrene, nemlig Lana Wachowski, der sætter sig i instruktørstolen, og hun glæder sig over den nye film.

- Mange af de idéer, som Lily og jeg udforskede for 20 år siden om vores virkelighed er endnu mere relevante i dag. Jeg er meget glad for at have karaktererne tilbage i mit liv, og jeg er taknemmelig for at få endnu en chance for at arbejde med geniale venner, siger hun til Variety.

Ifølge mediet begynder optagelserne til "The Matrix 4" i 2020.

