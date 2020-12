Hvornår mødte John Lennon Yoko Ono? Og hvilket sang skrev han sammen med David Bowie? Test din viden her.

Det er tirsdag 40 år siden, at verden mistede et musikikon. Hvor meget ved du om John Lennon? Test din viden her.

1. Hvad er titlen på den første sang, John Lennon nogensinde skrev?

a) "Hello Little Girl".

b) "This Girl".

c) "Girl".

2. Hvad var "Strawberry Fields"?

a) En skole i Liverpool.

b) Et Frelsens Hær-børnehjem.

c) En jordbærfarm.

3. Hvilken John Lennon-sang fra "Imagine"-albummet blev betragtet som lidet flatterende om Paul McCartney?

a) "How Do You Sleep?".

b) "Jealous Guy".

c) "Gimme Some Truth".

4. Hvilken anden beatle spillede på John Lennons "Imagine"-album?

a) Ringo Starr.

b) George Harrison.

c) Paul McCartney.

5. I hvilket år mødte John Lennon Yoko Ono første gang?

a) 1966.

b) 1967.

c) 1968.

6. John Lennon havde én nummer et-single i USA i sin levetid. Hvilken?

a) "Mind Games".

b) "Whatever Gets You Thru The Night".

c) "Imagine".

7. Hvilken sang talte John Lennon om, da han sagde: "Vi skrev den til morgenmaden, indspillede den til frokost og udgav den inden aftensmaden".

a) "Power To The People".

b) "Happy Xmas (War Is Over)".

c) "Instant Karma".

8. Hvilken sang skrev John Lennon sammen med David Bowie?

a) "Fame".

b) "Young Americans".

c) "Rebel Rebel".

9. Hvor mange børn har John Lennon?

a) Et.

b) To.

c) Tre.

10. Hvad hed John Lennons første hustru?

a) Maureen Tigrett.

b) Cynthia Powell.

c) Patti Boyd.

Svar: 1a, 2b, 3a, 4b, 5a, 6b, 7c, 8a, 9b, 10b.

Kilder: Thisdayinmusic.com, Smoothradio.com.

/ritzau/