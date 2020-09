Den fremadstormende rapper kan kalde sig vinder af The Voice Prisen og årets forbillede og streamingartist.

For halvandet år siden vidste de færreste, hvem rapperen Tessa var, men med kometfart har den fremadstormende rimsmed smadret hitlisterne og streamingtjenesterne og vundet adskillige priser.

Nu kan Tessa føje flere fornemme statuetter til den støt stigende samling.

Ved årets The Voice '20 Radio Awards har hun netop ryddet bordet og vundet alle de tre priser, hun var nomineret til: Årets Forbillede, Årets Danske Streamingartist og The Voice Prisen.

The Voice Prisen bliver uddelt til en af de 15 mest spillede danske artister på The Voice det forgangne år og er afgjort ved en afstemning.

Rapperen Gilli, popidolet Christopher og drengene fra Lukas Graham var også blandt de nominerede, men det var altså Tessa, der tog trofæet.

Christopher er ellers vant til at tage turen til podiet for at hente prisen, som han har vundet hele fem gange - og dermed flest gange - men æren tilfalder altså i år den hårdtslående rapper.

Christopher, Gilli og Lukas Graham var også blandt de nominerede i kategorien Årets Danske Steamingartist, som uddeles i samarbejde med YouSee Musik.

Alle de nominerede er kunstnere, som YouSee Musiks lyttere har taget særligt godt imod og streamet ekstra meget, lyder begrundelsen. Og her var det igen Tessa, som snuppede prisen.

Tessa, der bærer det borgerlige navn Theresa Ann Fallesen har storhittet med hårdtslående numre som "Ben", "Sjakalina" og "Så'n der".

Blandt de øvrige prisvindere er den snart Vild med dans-aktuelle dj, Faustix, der bærer det borgerlige navn Morten Brangstrup Olsen, som kan kalde sig for Årets Producer, mens den unge sangerinde Ida Laurberg er kåret som Årets Nye Danske Artist.

/ritzau/