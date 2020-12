Den tidligere statsminister hylder og hædrer sit ophav på den københavnske vestegn i nummeret "Blæstegnen".

Med kometfart har Tessa sat kurs mod de største stjerner på den danske musikscene, men den unge rapper har ikke glemt, hvor hun kommer fra.

Derfor har hun slået sig sammen med Suspekt-stjernen Emil "Orgi-E" Simonsen på nummeret "Blæstegnen", som hylder og hædrer den københavnske vestegn, som de begge har rødder i.

I musikvideoen har de allieret sig med tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, som stammer fra Ishøj.

Hun optræder som en af veninderne i Tessas slæng.

- Da jeg hørte sangen, kunne jeg ikke lade være med at tænke, at det her var Vestegnens første rigtige anthem.

- Og så kan man jo ikke andet end at elske konstellationen af Tessa og Orgi-E, lyder det fra Helle Thorning-Schmidt i en pressemeddelelse.

Musikvideoen "Blæstegnen" er naturligvis indspillet på Vestegnen omgivet af en masse af de lokale, og det betyder enormt meget for Tessa, fortæller rapkometen.

- Jeg vil gerne vise, hvor unik Vestegnen er - unikke mennesker af en særlig støbning, som drømmer stort og går imod fordomme og social arv. Vestegnen er mere end bare et område. Det er en følelse. En mentalitet, siger Tessa og uddyber:

- Vestegnen bliver både set ned på, ophøjet og romantiseret på samme tid, og det ved folk, der bor der. Men de ér Vestegnen, og den stærke identitet sammen med livets realiteter derude gør, at så mange underdogs går imod alle odds og bliver til noget helt specielt. Diamanter skabes under pres, siger stjernen.

Videoen rummer en masse kendte steder fra den københavnske vestegn - sociale boligbyggerier, kiosker, S-togstationer, busser og betonblokke - og så er en del af videoen også skudt på toppen af City 2.

Det var en episk oplevelse, lyder det fra Orgi-E, som selv er født og opvokset i Albertslund.

- Noget af det første, jeg kan huske i mit liv, er at tage bussen dertil med min mor. Vi skulle købe en rød legetøjsbus. Den bus betød alt for mig, og det begyndte stedet også at gøre, siger han i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Da jeg blev lidt større tog jeg min cykel fra Albertslund og kørte dertil for at bruge mine lommepenge eller jeg blev smidt ud af Professor Olsens Spilleland for at skaffe flere lommepenge. Senere i livet, da jeg begyndte i skole i Tåstrup, hang vi ud i City2 og røg smøger i det lange frikvarter.

- Hvem havde troet, at jeg en dag skulle stå dansende på toppen af det legendariske center med en yngre kvindelig version af mig selv, lyder det fra Orgi-E.

Musikvideoen til "Blæstegnen" er netop udgivet.

/ritzau/