Politiet i Sydney siger, at de efterforsker en sag, hvor en 71-årig mand har slået en 51-årig mand.

Australsk politi siger, at det efterforsker en 71-årig mand for et påstået overfald mod en fotograf natten til tirsdag.

Fotografen siger til nyhedsbureauet AFP, at den 71-årige er popstjernen Taylor Swifts far, Scott Swift.

- Politiet har fået fortalt, at en 71-årig mand angiveligt har overfaldet en 51-årig mand i Neutral Bay omkring klokken 02.30, inden han forlod stedet, lyder det fra politiet i en udtalelse

- Den yngre mand anmeldte hændelsen og undersøgelser er nu i gang.

Det påståede offer, fotografen Ben McDonald, siger, at han havde fotograferet Taylor Swift på en "superyacht" i havnen i Sydney, efter at sangerinden havde spillet sin sidste af fire koncerter i millionbyen.

Fotografen siger, at Swifts sikkerhedsfolk stak en paraply i hovedet på ham for at forhindre ham i at tage billeder af Taylor Swift, der gik ned ad molen mod et ventende køretøj.

McDonald siger, at Swifts far, efter at hans datter var kørt afsted, konfronterede ham, og at "han slog mig i ansigtet".

- Jeg vidste ikke, hvem han var, men jeg kiggede på billeder og så ham holde i hånd med Taylor, og det var hendes far.

- Det var et chok. Det er aldrig sket for mig i 26 år, siger McDonald.

En talsperson for Taylor Swift har ifølge nyhedsbureauet Reuters også kommenteret hændelsen. Det sker til mediet Rolling Stone.

Her lyder det, at to personer opførte sig "aggressivt" over for verdensstjernen og over for personerne omkring hende.

- To personer skubbede aggressivt for at komme tættere på Taylor, tog fat i hendes sikkerhedsvagter og truede med at kaste en kvindelig ansat i vandet, siger talspersonen.

Fotografens beskyldninger om at Swifts far efterfølgende skal have slået fotografen påtales ikke af talspersonen.

Politiet i Australien oplyser ifølge AFP fredag morgen dansk tid, at Scott Swift nu har forladt Australien, men at undersøgelserne af hændelsen fortsætter.

Australsk politi offentliggør sjældent identiteten på personer, der efterforskes for påståede forbrydelser.

Taylor Swift er i øjeblikket i gang med sin verdensomspændende og storsælgende "Eras Tour".

Senere på ugen rejser hun sin Singapore og fortsætter turnéen, der ventes at blive den bedst tjenende musikturné nogensinde med en indtjening på over en milliard dollar.

/ritzau/