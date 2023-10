Hun har haft et overordentligt succesfuldt 2023.

Taylor Swift har høstet store roser fra både anmeldere og fans for hendes totalt udsolgte Eras Tour, der er godt på vej til at blive en af de største og mest indbringende af slagsen i historien.

Og nu er den amerikanske sangerinde på vej mod endnu en rekord.

Hendes nye koncertfilm om touren, der er optaget i løbet af hendes første tre shows tilbage i august på SoFi Stadium i Californien, ser nemlig ud til også at blive en kæmpe succes.

Lige knap 100 millioner dollar har den nye koncertfilmen foreløbig indtjent i åbningsweekenden.

Det skriver amerikanske CNBC på baggrund af nye tal fra AMC Entertainment.

Omkring 4,8 millioner mennesker har i denne weekend set filmen i biografen.

Dermed er 'The Eras Tour' med en billetpris i USA på 20,75 dollar den mest indbringende koncertfilm nogensinde i dens første weekend.

Filmen havde også premiere i en række danske biografer fredag.

Taylor Swift har annonceret, at den ekstremt populære turné også kommer til Europa i 2024.

Hvis man som dansk Taylor Swift fan havde håbet på at se hende på dansk jord, bliver man dog skuffet. For som det ser ud lige nu, lægger popstjernen ikke vejen forbi Danmark i denne omgang.

Taylor Swift annoncerede fra scenen i august, at der den 27. oktober i år lander en genindspilning af hendes 2014-album '1989', der blandt andet indeholder kæmpehits som 'Shake It Off' and 'Blank Space.'