Tanne Balcells fra duoen Ben & Tan ligger nu musikken på hylden efter nyheden om, at Eurovision er aflyst.

Duoen Ben & Tan skulle efter planen have repræsenteret Danmark til Eurovision Song Contest i den hollandske by Rotterdam til maj.

Men det europæiske melodigrandprix er blevet aflyst grundet coronavirus, og derfor får 22-årige Tanne Balcells og 17-årige Benjamin Rosenbohm alligevel ikke lov at optræde for hele Europa med deres sang "Yes".

- Jeg er ekstremt ked af det, specielt på de andre artisters vegne, jeg er jo bare én person, siger Tanne Balcells.

- Det er et stort tab for alle, og et eksempel på at alle på den ene eller den anden måde bliver påvirket af den her forfærdelige virus, som har indtaget vores verden, siger hun.

Tanne Balcells mener dog, at European Broadcasting Union har gjort det helt rigtige ved at aflyse sangkonkurrencen.

- Jeg ville nok have truffet den samme beslutning, hvis det var op til mig. Folks sikkerhed er alles førsteprioritet. Så for mig er der ting, der fylder mere lige nu end at gå og være sur og ked af det over det, siger hun.

Før Tanne Balcells og Benjamin Rosenbohm fik beskeden om aflysningen af Eurovision, var de i fuld gang med at forberede deres optræden og koreografi til showet i Rotterdam.

Men nu er prioriteterne ændret totalt, og Tanne Balcells stopper helt med at lave musik - i hvert fald for en stund.

- Det, der fylder mest i min verden lige nu, er at passe på mig selv og min omgangskreds. Så musikken er lagt lidt på hylden for nu.

- Jeg håber selvfølgelig, at den kan blive taget ned fra hylden igen snarest muligt, men det vigtigste er helt klart, at jeg - og hele verden - får lov at komme sig over det her. Og det er jeg sikker på, at vi gør, siger hun.

/ritzau/