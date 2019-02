Manden bag Talk Talks store firserhits, briten Mark Hollis, er død. Han blev 64 år.

Selv om det britiske band Talk Talk kun eksisterede i omkring 10 år, nåede gruppen af sætte sit præg på musikken i 1980'erne.

Og et af de gennemgående træk for hitsene "It's My Life", "Such a Shame" og "Life's What You Make It" var forsanger Mark Hollis' karakteristiske sangstemme.

Den stemme kan man fremover kun høre på elektroniske gengivelser af Talk Talks musik.

Mandag kom det nemlig frem, at Mark Hollis er død i en alder af 64 år. Dødsårsagen er indtil videre ukendt.

- Jeg er chokeret og trist over at høre nyheden om, at Mark Hollis ikke er her længere.

- Han var et musikalsk geni, og det var en ære og et privilegium at have spillet med ham, skriver bassisten i Talk Talk, Paul Webb, på sin Facebook-side.

Bandet blev stiftet i 1981 og slog for alvor igennem med titelsangen til deres tredje album, "It's My Life" tre år senere - en sang, som No Doubt godt 20 år senere fik stor succes med.

Karrieren toppede to år senere med udgivelsen af "The Colour of Spring", som blev trioens bedst sælgende plade.

Herfra lagde gruppen stilen om og lagde grunden til det, der senere blev kendt som postrock, inden medlemmerne gik hver til sit i 1991.

Siden blev der stille om bandet og dets tilbagetrukne forsanger, der prioriterede familien frem for musikken.

Hollis forsøgte sig med en soloplade i 1998, men trak sig hurtigt derefter fra musikbranchen.

