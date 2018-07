Der er flere grunde til, at Didde valgte at bryde forlovelsen.

Det er netop blevet afsløret, at den velkendte ‘Familien fra Bryggen’-stjerne Didde Skjelmose og hendes forlovede Sonny Bendiksen er gået hver til sidst efter at have været forlovet i ni måneder. Ifølge Sonny skyldes det problemer med logisikken, når parret skulle ses, da Didde bor i Vamdrup i Jylland, mens han selv bor i Nyborg på Fyn.

Indtil nu har Didde dog ikke været klar til at udtale sig om sagen, men nu tager hun bladet fra munden overfor Realityportalen.dk:

»Det er rigtigt nok, hvad Sonny siger i forhold til problemerne med et langdistanceforhold. Det var simpelthen for svært at få det hele til at passe sammen, og så gled det bare lidt ud på den både. Det er ikke, fordi der er noget drama, og vi er også stadig venner, men det gik bare ikke med at være forlovede, når vi boede så langt fra hinanden, og derfor tog jeg den endelige beslutning om at slutte det. Det betyder dog ikke, at det ikke også er hårdt for mig, det er jo altid svært at slutte et forhold, og vi er begge kede af det,« forklarer Didde og fortsætter:

»Der var dog også en anden årsag til bruddet. Jeg kunne simpelthen ikke se mig selv som værende “en kone”. Alle mine forhold gennem tiden har ikke været så lange, så jeg tænkte meget, at dette her måske heller ikke ville holde. Det har ikke noget med Sonny at gøre, det er simpelthen bare mig, der ikke føler mig god nok til at være nogens kone og til at være i et ægteskab.«

!Jeg bliver simpelthen for bange, når jeg tænker på det. Det føles for voksent og skræmmende. Sådan har jeg det bare, det er min fortid, der gør det. Så jeg skal aldrig giftes, det er bare ikke mig. Man kan jo så sige, at Sonny og jeg bare kunne gå tilbage til at være kærester, men det er altså også lidt svært, når man har været forlovet. Det virker bare forkert. Især når man er kendt, og alle spørger til det.Så nu skal jeg bare være mig selv lidt, og så må vi se, hvad fremtiden byder. Men forlovet bliver jeg ikke igen,« tilføjer hun.

Ville ikke flytte

Det kan måske undre nogen, at hverken Didde eller Sonny valgte at flytte hen til den anden, så de slap for at bryde deres forhold på grund af problemer med at få et langdistanceforhold til at fungere. For Diddes vedkommende er der dog en klar årsag til, hvorfor hun ikke kunne få sig selv til at flytte til Fyn.

»Dengang jeg blev kærester med min ekskæreste René, forlod jeg jo Islands Brygge og alt, jeg havde i København for at starte et nyt liv i Sønderjylland med ham. Jeg fik så et dejligt job og mødte søde mennesker her, så jeg også valgte at blive, selvom det gik over mellem os. Men jeg føler ikke, at jeg kan lave samme nummer én gang til ved at flytte til Nyborg og starte et nyt liv der. Når det ikke gik første gang, der jeg flyttede efter kærligheden, hvorfor skulle det så gå nu? Sådan har jeg lidt haft det, selvom det selvfølgelig er ærgerligt, at jeg tænker på den måde,« fortæller Didde ærligt og fortsætter:

»Nu har jeg en by, en vennekreds og et job, jeg holder af i Vamdrup, så jeg i forholdet med Sonny hele tiden holdt fast i det, da jeg nu havde fået det bygget op. Jeg forsøgte jo selvfølgelig at være på Fyn mest muligt, så jeg kunne være sammen med Sonny, men jeg var ikke klar til at flytte. Og desværre gik det bare ikke med langdistanceforholdet.«

Håber på en genforening

Da Realityportalen.dk snakker med Sonny, kan han bekræfte Diddes udtalelser om bruddet. Han ærgrer sig meget over, at det ikke gik – især fordi han er sikker på, det ville have været anderledes, hvis parret havde boet tættere på hinanden.

»Det er virkelig bare logistikken, der ødelægger det for os. Fordi vi begge har så travlt. Og ja, så kunne jeg selvfølgelig flytte til Vamdrup, men jeg har hele mit liv her på Fyn. Jeg har job, familie, lejlighed og venner. Det er kun Didde, der mangler. Og måske ville man smide alt, når man er 25 år, men det er altså svært, når man er 48 år som mig. Også selvom jeg vil ofre alt for Didde og kærligheden. Men man er også nødt til at have fornuften med sig, og det vil bare ikke være fornuftigt for mig at flytte til Vamdrup. Så vi valgte det, der var muligt, for to voksne mennesker, der har en hverdag med forpligtelser som job, husleje osv.,« forklarer Sonny og fortsætter:

»Heldigvis er vi jo rigtig gode venner, og vi ses også stadig. Hvilket jeg vil gøre alt for, at vi bliver ved med. Hvis ikke det bliver Didde, jeg bliver gift med, så skal jeg slet ikke giftes. Det er hende, der er kvinden for mig. Og så må fremtiden vise, om vi finder sammen igen, men det håber jeg da på, at vi gør, for jeg vil jo stadig gerne være sammen med hende. Vi er bare nødt til at finde en løsning med det logistiske, hvis vi skal være sammen, for kærligheden er der. Men som tingene er nu, er der ikke rigtig noget at gøre, så derfor var det det rigtige for os begge at bryde forlovelsen. Det var noget, vi snakkede om længe, og vi var begge enige om, at det var det rigtige at gøre, selvom vi jo egentlig gerne vil være sammen.«

