Talentshow-dommeren Amanda Holden gik helt ned med flaget og begyndte at bebrejde sig selv, da hun mistede sin ufødte søn Theo i 2011.

Siden har både hun og ægtemanden, Chris Hughes, lidt af posttraumatisk stress, afslører hun over for The Sun.

»Jeg følte, at alt var min skyld, og jeg følte, jeg var ansvarlig for det – hvad gjorde jeg galt?« siger hun.

»Jeg havde spist en Filet-O-Fish fra McDonald's dagen forinden, og jeg gik i panik over, om det var det eller alle mulige ting. Jeg var rimelig neurotisk. Man skyder skylden på sig selv.«

Amanda Holden md sin mand Chris Hughes. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Amanda Holden md sin mand Chris Hughes. Foto: PAUL ELLIS

Amanda Holden, der er dommer i 'Britain's Got Talent', var syv måneder henne, da hun i februar 2011 mistede sin søn, som fik navnet Theo.

Hun havde i længere tid været nøje overvåget på hospitalet i forbindelse med sin graviditet – højst sandsynligt fordi hun året forinden også havde mistet et ufødt barn.

Men af uforklarlige årsager var Theo død, da han blev født to måneder for tidligt.

»Der er ikke en dag, hvor jeg ikke tænker på Theo. Særligt når et nyt skoleår begynder,« siger Amanda Holden i dag til The Sun.

Den 49-årige tv-kendis og musikproduceren Chris Hughes var i forvejen forældre til den i dag 14-årige Lexi, da de mistede Theo. Året efter fik de Hollie Rose. Men fødslen var hård for Amanda Holden, som endte på intensiv i kritisk tilstand, skriver The Sun, og mødte derfor først sin datter tre dage senere.

Amanda Holden og Chris Hughes har siden de voldsomme oplevelser været i behandling for deres traumer og er begge i bedring.