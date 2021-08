'Hun ligner en hval', 'hun viser sin kvabsede mave frem' og 'hendes arme og ben ligner noget fra en kylling'.

Det er blot nogle få af de karakteristika, som den britiske tabloidavis The National Enquirer har kastet efter en række kvinder i en artikel, som de seneste dage har fået voldsom kritik.

Artiklen, der har undertitlen 'The Good, The Bad' and The Ugly', og som endda var på avisens forside, handler om i alt 100 kendisser.

De 50 af dem er udvalgt, fordi de ifølge The National Enquirer har årets bedste strandkroppe, mens de resterende 50 har fået den noget mindre flatterende titel som indehaverne af de værste strandkroppe.

Og det er i den grad noget som har vakt opsigt og forargelse.

Mange kritikere mener nemlig, at den slags artikler er komplet forældet her i 2021, og på Twitter er mange sågar begyndt at forlange, at de ansvarlige redaktører bliver fyret.

'Fedmefobi', 'mobning' og 'noget affald' lyder nogle af de rasende gloser mod The National Enquirer på det sociale medie.

Psychology Today har skrevet en klumme, hvori de henviser til forskellige mennesker, der har begået selvmord som følge af mobning grundet deres vægt.

I didn’t wear a swimsuit for almost 20 years because of what I was indoctrinated with about beach bodies as a kid. It is amazing that they are still happening. That people still take and sell these photos. Is this company a money laundering front? Who buys this obscene dog shit? pic.twitter.com/ZOqN3jqbVq — Jameela Jamil (@jameelajamil) July 31, 2021

Også mediet Women's Agenda har skrevet en klumme, hvori skribenten virker til at være i chok over den pågældende artikel.

»Det er seriøst det her. Jeg laver ikke sjov med jer. Det er en reel artikel, som er udgivet i et magasin i 2021,« skriver skribenten for eksempel.

En af dem, der har fået en plads blandt de 50 kendisser med de værste kroppe, er den tidligere model Janice Dickinson.

Hun bliver blandt andet udskammet for sin 'massive mængder rynkede hud', mens den 75-årige skuespillerinde Goldie Hawn bliver beskyldt for at 'rende rundt med en kvabset mave og tykke ben'.

Det er dog den amerikanske plus-size-model og forfatter 36-årige Tess Holliday, der har fået hårdest medfart.

Hun er i hvert fald endt på listens sidsteplads, hvor hun med et kreativt ordspil bliver sammenlignet med en hval:

»Tess Holliday doesn’t shy away from having a whale of a time at the beach,« står der i artiklen.

Tess Holliday er indtil videre en af de eneste på den opsigtsvækkende liste, som har kommenteret artiklen.

Det har hun gjort i et opslag på Instagram, hvor hun blandt andet skriver følgende:

»Det her gør mig vred, fordi vi er i 2021, og vi stadig har artikler som det her bras,« skriver hun og uddyber sin kritik:

»Medierne virker altid overrasket, når kendisser bryder mentalt sammen, men de fortsætter alligevel med at sende urealistiske kropsidealer, der opretholder en usund kultur.«

Se hele hendes opslag herunder: