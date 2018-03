Det blev til et farvel i X Factor for Sol & Christian, der blev smidt ud af Remee. Det kostede tårer.

København. Fredag aften måtte Thomas Blachmans gruppe Sol & Christian vinke farvel til drømmen om at vinde X Factor.

- Vi har det frygteligt. Det har været nogle fantastiske uger, vi har fået lov at opleve, siger Sol efter showet.

Det var anden gang, at duoen var i farezonen i programmet, men denne gang røg de ud til fordel for Sanne Salomonsens unge deltager Vita.

For gruppen er det hårdt at skulle vænne sig til ikke længere at være en del af X Factor, som har fyldt størstedelen af deres vågne timer de seneste mange måneder.

Især Sol har svært ved at holde tårerne tilbage.

- Det er mest tanken om alt det, jeg nu skal undvære i min hverdag, forklarer hun, mens Christian prøver at sætte ord på, hvad det er, der bliver svært at undvære.

- Venskaberne. Alt det bag kameraet. At bo i lejligheden, at være her på DR med de andre deltagere og alle kameramændene og stylisterne, forklarer han.

Sol, der oprindeligt stilede op i programmet som solist, men blev sat sammen med Christian af Thomas Blachman, tager dog noget vigtigt med fra showet.

- Det vigtigste, jeg har lært af at være med, er, at jeg endelig har forstået vigtigheden i at holde fast i sig selv. Der er så mange mennesker, der har en mening om en, så jeg har lært, at jeg skal holde fast i den mening, jeg har om mig selv, siger hun.

Om gruppens fans kan forvente at høre mere fra dem, er endnu ikke afgjort.

- Vi skal lige lande. Det er lidt turbulent lige nu. Men vi håber, vi får muligheden for at gå ud og lave noget mere. Men hvis ikke vores gruppe består, så består vores venskab, siger Sol & Christian.

Der er nu fem deltagere tilbage i showet.

/ritzau/