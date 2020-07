En usammenhængende og bandende Kanye West tog blandt andet fat i tilfældige publikummer og bad dem tale.

Rapper og præsidentkandidat Kanye West brød grædende sammen under sit første vælgermøde, som var usammenhængende og flere gange fik de fremmødte til at mumle vantro.

På mødet søndag lokal tid leverede West en længere tale mod abort og pornografi og diskuterede politik direkte med tilskuerne.

Det godt og vel en time lange vælgermøde blev holdt i Charleston i delstaten South Carolina i et konferencecenter.

Det mindede dog på ingen måder om de normalt velkoreograferede seancer, som præsidentkandidater holder.

Under mødet bandede West gentagne gange, råbte tilfældige mennesker i publikum op og bad dem tale og foreslog tilsyneladende spontant forskellige politiske tiltag.

- Harriet Tubman befriede aldrig slaverne. Hun fik blot slaverne til at arbejde for andre hvide mennesker, sagde Kanye West på et tidspunkt, mens han talte om økonomisk ulighed.

Den tidligere slave og sorte borgerretsforkæmper Harriet Tubman er blandt andet kendt for at have været med i en organisation, der hjalp tusindvis af slaver med at genvinde deres frihed i 1800-tallet.

Kanye West, som er tidligere Trump-støtte, gav under vælgermødet ikke noget klart svar på, om hans kandidatur er ment i alvor, eller om det i højere grad er et pr-stunt.

Mødet blev livestreamet på YouTube og vist på lokale tv-kanaler.

Der var tidspunkter, hvor West antydede, at han var mere interesseret i at komme ud med et budskab end at blive præsident.

- Frihed kommer ikke igennem et valg. Frihed kommer, når du ikke åbner for en pornoside på internettet. Frihed kommer, når du ikke tager Percocet (smertestillende medicin, red.), sagde han.

På baghovedet havde West fået barberet "2020" i sit hår. Han bar til mødet en skudsikker vest påskrevet "Security".

Han argumenterede for, at abort skulle være lovligt, men sagde samtidig, at han som præsident vil gå ind for, at alle, der føder et barn, skal modtage en million dollar.

West talte flere gange om biblen og kristendom og brød grædende sammen, da han beskrev, hvordan hans mor næsten fik en abort.

- Min far ønskede at få mig aborteret. Min mor reddede mit liv. Der ville ikke have været nogen Kanye West, fordi min far havde for travlt, sagde han.

Kanye West meldte sig 4. juli som uafhængig præsidentkandidat i allersidste øjeblik.

/ritzau/Reuters