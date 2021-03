Musicalen "Elsk mig i nat" vender tilbage og har også Jimmy Jørgensen og Xenia Lach-Nielsen på rollelisten.

Der er 80'er-nostalgi for fuld skrue, når musicalsuccesen "Elsk mig i nat" genopsættes.

Musicalen havde urpremieren på Østre Gasværk Teater i 2009 og vender næste år tilbage i en spritny version - men med velkendte navne på rollelisten.

Szhirley var med på holdet tilbage i 2009 og genoptager rollen i den nye version.

Med sig fra den originale opsætning har hun også Jimmy Jørgensen og Joakim Tranberg, mens stærke navne som Julie Agnete Vang, Lea Thiim Harder, Xenia Lach-Nielsen, Mads Knarreborg og Maria Corydon entrerer musicalen for første gang.

Det annoncerer One and Only Musicals i en pressemeddelelse.

80'er-hits som "Glor på vinduer", "Den, jeg elsker", "Ridder Lykke", "Dig & mig", "Vilde kaniner", "Mine øjne de skal se", "Magi i luften" og naturligvis også titelnummeret "Elsk mig i nat" udgør soundtracket i musicalen.

Musicalen centrerer sig om fire venner, som spillede sammen i bandet Up Front.

Forsangeren Sui - spillet af Szhirley - fik et tilbud fra USA og tog over Atlanten uden at sige noget til resten af bandet.

Efter mange år mødes de igen. Sui har samlet gruppen for at dele en tragisk hemmelighed, som vil ændre livet for dem alle.

"Elsk mig i nat" får premiere på Scandic Falkoner på Frederiksberg 16. marts 2022 og rykker derefter vestpå, hvor den først opføres på Holstebro Musikteater og siden i Vejle Musikteater.

/ritzau/