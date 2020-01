I udvælgelsen af nævninge i sagen har anklagerne beskyldt forsvaret for at udelukke unge, hvide kvinder.

Et nævningeting bestående af syv mænd og fem kvinder er fredag blevet udpeget i en voldtægts- og overgrebssag mod tidligere filmmogul Harvey Weinstein.

Anklagerne i sagen har beskyldt forsvaret for at udelukke unge, hvide kvinder som nævninge i sagen. Omvendt har Weinsteins advokater klaget over, at en af nævningene har skrevet en roman om ældre mænd som seksuelle rovdyr.

Både anklagere og forsvarere har brugt næsten to uger på at udvælge de 12 nævninge blandt cirka 700 kandidater til den højtprofilerede retssag, der betragtes som grundstenen for MeToo-bevægelsen.

Sammensætningen af nævningetinget ventes at få stor betydning for, hvorvidt den 67-årige Weinstein bliver dømt skyldig i seksuelle overgreb, som kan give fængsel på livstid.

Halvdelen af de 12 nævninge er hvide mænd. Kun to er hvide kvinder.

/ritzau/AFP