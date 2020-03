Der bliver ingen publikum til Dansk Melodi Grand Prix lørdag aften som følge af nye tiltag mod coronavirus.

Det bliver en væsentlig anden oplevelse for de ti artister i årets melodigrandprix at gå på scenen og dyste om at repræsentere Danmark i Eurovision.

Fredag meddelte DR nemlig, at lørdagens grandprix bliver afholdt uden tilskuere på grund af tiltag som følge af coronavirus, og derfor skal deltagerne altså synge for et gabende tomt Royal Arena.

Sangerinden Sys Bjerre, som stiller op med sangen "Honestly", tager dog nyheden med ophøjet ro.

- Jeg ville da tusind gange hellere have spillet for 10.000 mennesker end nul, men nu er det sådan, det er, og så får vi det bedste ud af det. Nu koncentrerer vi os hundrede procent om at lave et mega fedt tv-show, siger hun.

DR's beslutning om at afvikle melodigrandprixet uden publikum sker, efter statsminister Mette Frederiksen og sundhedsmyndighederne fredag opfordrede til at udskyde eller aflyse alle arrangementer, hvor mere end 1000 mennesker er samlet.

Sys Bjerre fik nyheden om ændringerne i lørdagens show, da hun læste om det på nettet.

- Jeg hørte nogle rygter om det først, og så gik der et par minutter, og så breakede nyhedsmedierne det. Og så gik der ikke lang tid, før de ringede fra produktionen og fortalte, at de havde besluttet at gøre det på den måde. Og det forstår man jo godt, siger hun.

Sys Bjerre forventer ikke, at de manglende tilskuere kommer til at have betydning for hendes optræden, udover at hun skal kigge lidt mere ind i kameraerne og ikke ud over et publikum.

- Produktionsplanen for showet bliver selvfølgelig lavet lidt om, for det er jo ikke så spændende at filme tomme stolerækker, men jeg tænker ikke, at det kommer til at være så meget anderledes for os deltagere, siger hun.

Hun må dog undvære sin veninde i salen, som ellers havde fået en billet til showet, så hun kunne bakke Sys Bjerre op.

Men trods ændringerne glæder den 34-årige sangerinde sig stadig til at gå på scenen.

- Jeg vælger at se det positive i det. Det bliver en helt unik oplevelse, som ingen andre artister kommer til at få.

- Hvis man havde booket Royal Arena og solgt nul billetter, så ville arrangementet jo blive aflyst. Så selv om det ikke er en sjov måde, det sker på, tænker jeg, at det alligevel kan blive lidt sjovt, siger hun.

Dansk Melodi Grand Prix sendes lørdag klokken 20.00 på DR1.

/ritzau/