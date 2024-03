32-årige Asta Kamma August er blevet hædret ved filmfestivalen i Berlin.

Stjernestøvet er blevet drysset ud over den dansk-svenske skuespiller Asta Kamma August, som ved den prestigefulde filmfestival i Berlin er blevet udnævnt til Shooting Star - altså stjerneskud - og dermed udråbt som en af de mest lovende skuespillere fra Europa, som man bør holde særligt øje med.

Sammen med ni andre unge skuespiltalenter fra rundt omkring i Europa var hun på scenen ved en ceremoni for at blive hyldet og modtog ud over æren et stjernetrofæ.

Asta Kamma August er født i Sverige, men er uddannet i Danmark fra Den Danske Scenekunstskole i Aarhus og har gjort karriere på begge sider af sundet.

Herhjemme har hun blandt andet gjort sig bemærket i TV 2-serien "Sygeplejeskolen", DR-serierne "Arvingerne" og "Bedrag" samt Lars von Triers "Riget Exodus".

Hun har også spillet med i den historiske Karen Blixen-film "Pagten", som er instrueret af hendes far, Bille August. Det unge talent er faktisk dobbeltdisponeret for branchen, hendes mor er nemlig den svenske skuespiller Pernilla August.

Stjerneskudsprisen er heller ikke fremmed for filmfamilien. I 2018 tilfaldt talentprisen nemlig Alba August, som er søster til Asta Kamma August.

Tidligere er danske talenter som Darling-skuespilleren Danica Curcic og Steppeulven-skuespilleren Joakim Fjelstrup udråbt som Shooting Stars.

/ritzau/