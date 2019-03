Morten Hee Andersen, der er aktuel i "Sygeplejeskolen", kæmper for ligestilling mellem mænd og kvinder.

Morten Hee Andersen, der er kendt som præstesønnen August i Herrens Veje, er i øjeblikket aktuel i TV2 Charlies serie "Sygeplejeskolen".

I serien kæmper han som sygeplejeren Erik for, at patienterne på sygehuset bliver behandlet værdigt, og at de mandlige sygeplejere kan udføre de samme opgaver som de kvindelige.

Og det er noget, Morten Hee Andersen kan identificere sig med.

- I ordets definition er jeg feminist. Kønnene er lige. Det har jeg tilfælles med Erik.

- Jeg identificerer mig med hans projekt. I dag er der stadigvæk kun en meget lav procent af mænd i sygeplejehvervet. Det er interessant, at vi stadig er lidt hykleriske på kønsnormerne i begge retninger. Forhåbentlig kan vi være med til at skabe en samtale om det, siger Morten Hee Andersen.

Den 27-årige skuespiller, der fik sit gennembrud i "Herrens veje", har altid haft det humanistiske syn på verden boende i sig, og det rammer hans hovedrollekarakter Erik meget passende ned i.

Historien udspiller sig i 1950'erne, hvor kvinderne har monopol på jobbet som sygeplejersker. På sygehuset Fredenslund bliver seks mænd dog en del af et eksperiment, hvor de får lov at uddanne sig til sygeplejersker, da der opstår mangel på kvinder i erhvervet.

Dermed har serien et omvendt fortegn i forhold til nutiden, hvor problemstillingen nærmere er, om kvinder har de samme muligheder som mænd på arbejdsmarkedet.

- Jeg kan rigtig godt lide at arbejde med noget ukonventionelt. Jeg synes, at serien har et virkelig fint humanistisk udsagn om, at alle er lige. Uden at det er det, den direkte bearbejder, så siger den, at køn ikke betyder noget i det her fag.

- Mennesker kan bare være gode ved hinanden, fordi de er mennesker. Det taler meget ned i en debat, der er relevant i dag. Serien gør det på en virkelig spiselig måde uden at pege fingre, siger Morten Hee Andersen.

I filmbranchen har det, siden MeToo-bevægelsen brød frem i 2017, været et stort samtaleemne, hvordan kvinder bliver underbetalt og oplever seksuelle krænkelser i branchen.

Som feminist har Morten Hee Andersen altid kæmpet for ligestilling, og derfor har han taget imod debatten med kyshånd.

- Der er altid et kollegialt ansvar i at blive ved med at tale om, hvad man får i løn, hvilke vilkår man er ansat på, hvornår skal man sætte foden ned og lignende. Det er jo en lidt mærkelig branche, hvor vi er freelancere. Så det er vigtigt at tale om, hvad vi er værd, siger Morten Hee Andersen.

Lige nu spiller Morten Hee Andersen også med i DR's nye seriesatsning "Fred til lands", der er ved at blive optaget og får premiere i efteråret 2019.

Anden sæson af "Sygeplejeskolen" bliver vist på TV2 Charlie og kan også streames på TV2 Play.

/ritzau/