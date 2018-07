Ulf Pilgaard udgår af Cirkusrevyen på ubestemt tid, skriver Ekstra Bladet.

København. Skuespiller Ulf Pilgaard er ved at komme sig efter sygdom, og derfor udgår han af Cirkusrevyen i en ubestemt periode.

Det oplyser direktøren for Cirkusrevyen, Torben "Træsko" Pedersen, i en pressemeddelelse ifølge Ekstra Bladet.

Til at erstatte Ulf Pilgaard er Henrik Koefoed kaldt ind. Han overtager jobbet på ubestemt tid.

- Ulf er heldigvis i klar bedring efter sin sygdom i sidste uge og spillede én forestilling fredag aften.

- Men vi vil rigtig gerne være med til at passe på Ulf og sørge for, at han ikke overanstrenger sig i denne periode, lyder det i pressemeddelelsen.

Her glæder Torben "Træsko" Pedersen sig samtidig over, at Henrik Koefoed har mulighed for at springe til, indtil Ulf Pilgaard er frisk igen.

Onsdag i sidste uge blev Ulf Pilgaard indlagt, og aftenens forestilling blev aflyst.

Til B.T. har Ulf Pilgaard fortalt, at han har et mavesår, som er under medicinsk behandling.

/ritzau/