Dødsfald, skandaler og senest sygdom hos både kong Charles og prinsesse Kate har gjort, at det britiske kongehus har måttet kigge langt ned i rækkerne for at finde kongelige vikarer.

I Storbritannien debatterer man, om det britiske kongehus er blevet slanket for meget. Men hvordan står det egentlig til med det danske? B.T. har spurgt en ekspert.

»De har et større problem i Storbritannien, end vi har herhjemme. For her har vi en ny kongefamilie, som har fire børn, der i løbet af ganske få år vil blive myndige og få mulighed for at træde til.«

Sådan lyder det fra kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen, der tilføjer, at der især er én væsentlig forskel på problemet i det britiske kongehus sammenlignet med det danske.

Kate og William er begge for tiden ude af billedet grundet Kates operation. Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix

Men først ser vi lige på problemet i Storbritannien.

Det britiske kongehus måtte nemlig helt ned til nummer 14 og nummer 17 i tronfølgen for at finde kongelige afløsere til at udføre de mange kongelige pligter, da skæbnen pludselig ville, at både kong Charles og prinsesse Kate blev syge samtidig.

Derudover har prins William også taget fri fra de kongelige pligter for at passe sin syge kone og børn.

Det blev ikke uventet kong Charles’ 73-årige lillesøster, prinsesse Anne (nummer 17 i tronfølgen), samt kongens 59-årige lillebror, prins Edward (nummer 14 i tronfølgen), som pilen pegede på, da vikarerne skulle findes.

Der er noget færre personer på den kongelige balkon i England, end der plejede at være. Billedet er fra 2023. Foto: Toby Melville/Reuters/Ritzau Scanpix

For i takt med, at både kongens ældste lillebror, prins Andrew (nummer 8 i tronfølgen), og kongens yngste søn, prins Harry (nummer 5 i tronfølgen), har forladt det britiske kongehus og rollerne som arbejdende kongelige, er det de samme personer, der må klare arbejdet.

Britiske kongehuskommentatorer peger på, at det britiske kongehus måske er blevet slanket lige lovlig meget.

Noget som prinsesse Anne også selv var inde på sidste år, da hun i et interview udtalte, at hun ikke mente, at det ville være en god idé at slanke det britiske kongehus yderligere.

»Jeg tror, at der blev talt om en nedskæring på et tidspunkt, hvor vi var en del flere personer,« sagde hun til CBC News.

I 2019 var der anderledes trængsel på balkonen. Foto: Daniel Leal/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen oplever det britiske kongehus givet vis problemer – men han mener ikke, at det danske kongehus står overfor samme udfordringer. Og her kommer den væsentlige forskel.

Han peger på, at det i England er et problem, at to personer på markante pladser i tronfølgen – Andrew og Harry – begge ikke længere varetager kongelige pligter grundet henholdsvis en skandale samt et frivilligt farvel til livet som kongelig.

»Der har de måske slanket lige rigeligt i forhold til, hvem de rent faktisk har brug for, så der har man bragt sig i en situation, hvor man er lige lovlig få mennesker til at varetage opgaverne,« siger han.

Den situation har vi ikke herhjemme, hvor både prins Joachim, prinsesse Marie og deres børn, når de bliver myndige, sagtens kan træde til og varetage nogle royale pligter, hvis det behøves. Også selvom børnene har fået skiftet titlerne som prinser og prinsesse ud med grever og komtesse.

Prinsesse Anne og prins Edward træder til, når der er brug for dem. Foto: Henry Nicholls/Reuters/Ritzau Scanpix

»De er jo stadig en del af arvefølgen, og deres far er rigsforstander. De har jo ikke mistet arveretten bare fordi de har mistet titlerne. Og prins Joachim kan jo også sagtens vende hjem, hvis man ønsker det,« siger Lars Hovbakke Sørensen.

Han forklarer, at vi i Danmark også tidligere har haft en periode med et meget tyndt bemandet kongehus tilbage i 70erne og 80erne, hvor dronning Margrethes børn var små.

Men er det realistisk, at vi for eksempel ville kunne se grev Nikolai som rigsforstander, hvis der blev behov for det?

»Det har han ikke fået tilladelse til på nuværende tidspunkt, men skulle den situation opstå, at der bliver behov, så kan man jo sagtens gøres til rigsforstander. Men det er jo ikke aktuelt lige nu, da vi både har Margrethe og Benedikte, dronning Mary, Kong Frederik og kronprinsen,« siger Lars Hovbakke Sørensen.

Kongehuseksperten peger også på et andet es, som det nye kongepar stadig har i ærmet.

»Prinsesse Isabella fylder jo 18 år om et år. Hun vil også godt kunne spille en stor rolle, hvis der skulle være behov for det. Og så følger Vincent og Josephine med om fem år, « siger han.

Så du er ikke bekymret for, at det danske kongehus er blevet slanket for meget?

»Jeg vil sige, at det er slanket lige tilpas. Hverken for meget eller for lidt.«