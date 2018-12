Til foråret får vi igen lov at følge reality-hunken på skærmen.

Vi kender ham fra reality-programmerne ‘Divaer i junglen’, ‘Fristet’, ‘Ninja Warrior’ og et enkelt afsnit af ‘For lækker til love’. Det er dog efterhånden længe siden, at Sy Lee har tonet frem på skærmen, men det bliver der lavet om på i det nye år.

I foråret 2019 vender han nemlig tilbage i et helt nyt tv-program:

'Jeg må ikke sige så meget, men jeg kan fortælle, at jeg medvirker sammen med andre tv-kendiser, og at det bliver i en helt anden boldgade, end I kender mig for. I vil opleve mig på en anden måde, og det er et program, som jeg godt kan se mig selv i. Nu har jeg takket nej til en række programmer gennem årene, fordi jeg har kæmpet med mange issues og private sager i mit liv. Jeg har aldrig følt mig så godt tilpas, som jeg gør i dag, og jeg har fået meget mere overskud nu til at kunne lave tv igen,' fortæller Sy Lee på sin blog og uddyber overfor Realityportalen.dk:

»Jeg kan også afsløre, at det er en kanal, som man har set mig på før, men at det ikke er reality-tv eller et dokumentarprogram. Det er familieunderholdning, og min rolle er stor og vigtig. Lige så stor som de andre kendte, der er med i programmet. Produktionen har udvalgt bestemte kendisser til at medvirke for at spice programmet op. Jeg kan desuden love, at det bliver super underholdende, og at man kommer til at grine meget. Vi må ikke se, hvordan hinanden klarer sig undervejs, så jeg glæder mig meget til at se, hvordan de andre kendisser har klaret det.«

Med Hundebøll i spidsen

Også programmets vært, Mattias Hundebøll, har afsløret lidt om programmet, som Sy Lee skal medvirke i.

'Her ser I tre vidunderlige, danske familier – med alt, hvad den kan trække af sammenhold, nærvær, venskab og kærlighed. De er nogle af deltagerne i et nyt program, som jeg skal være vært på. Og jeg er så fucking stolt over at få lov til at stå i spidsen for et show, som ikke er berøringsangst i forhold til at vise, hvor mangfoldigt et lille kongerige, vi er. Jeg glæder mig skørt til, at I skal se det i det nye år,' lyder det på Mattias’ Instagram-profil.

I opslaget afslører han desuden, at programmet skal vises på Kanal 5, og derudover er der et billede med deltagere iført forklæder.

Se opslaget herunder:

Vis dette opslag på Instagram Her ser i tre vidunderlige, danske familier - med alt hvad den kan trække af sammenhold, nærvær, venskab og kærlighed. De er nogle af deltagerne i et nyt program, som jeg skal være vært på. Og jeg er så fucking STOLT over at få lov til at stå i spidsen for et show, som ikke er berøringsangst i forhold til at vise hvor mangfoldigt et lille kongerige vi er. Jeg glæder mig skørt til at i skal se det i det nye år #heledanmarkstvhund #kanal5 Et opslag delt af Mattias Hundebøll (@mattiashundeboll) den 24. Nov, 2018 kl. 3.00 PST

Vis dette opslag på Instagram Han gør en bare så glad... My man crush. Glæd jer til et helt nyt tv-show til forår 2019. Der venter flere lange optagelsesdage. Vi er så trætte nu på den gode måde. #tvshow #celebrity #metronomeproductions Et opslag delt af S͟Y͟ L͟E͟E͟ • B͟L͟O͟G͟G͟E͟R͟ (@syleestarlight) den 20. Nov, 2018 kl. 8.19 PST

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk