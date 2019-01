Nu løfter realitystjernen sløret for, hvad det er for et program, han skal medvirke i.

I starten af december kunne realitystjernen Sy Lee afsløre, at han til foråret vender tilbage til skærmen.

Tidligere har han ellers medvirket i ‘Divaer i junglen’, ‘Fristet’, ‘Ninja Warrior’ og et enkelt afsnit af ‘For lækker til love’, men de sidste par år har reality-livet været lagt på hylden for Sy Lee. Det bliver der dog lavet om på nu.

Reality-hunken har indtil nu ikke kunnet fortælle, hvad det er for et program, han skal medvirke i. Blot at han kommer til at medvirke sammen med andre tv-kendiser, at Mattias Hundebøll bliver vært for programmet, og at det kommer til at rulle over skærmen på Kanal 5.

Nu er han dog klar til at afsløre mere, om det spritnye tv-program:

»Så kan jeg endelig løfte sløret for, hvad det ene tv-program, som jeg medvirker i, kommer til at handle om. Jeg er så spændt på, hvordan det hele bliver klippet sammen, og hvad I synes om mig i det nye tv-program. Om to uger kommer det nye tv-program ‘Family Food Fight’ på Kanal 5. Et gensyn på Kanal 5 igen bliver fantastisk, og jeg ser frem til at se hele programmet sammen med jer,« fortæller Sy Lee på sin blog.

»Jeg kan desværre ikke sige så meget om programmet, udover at der er otte familier med, som dyster om en stor pengepulje ved at invitere værten Mattias Hundebøll og special guests til middag. I kommer til at se mine køkkenkundskaber på fuld skrue, og I vil kunne opleve, sjove, skøre, følelsesladet og bitchy øjeblikke. Det bliver skide sjovt at se, hvordan de andre klarer sig. Søstrene Nikita Klæstrup og Sasha Klæstrup skal også deltage i madprogrammet,« fortsætter han.