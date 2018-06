'De unge mødre'-deltageren er tilbage på de sociale medier, og det har resulteret i nye beskyldninger.

‘De unge mødre’-deltageren Nadia Shila Petersen tog for i sidste uge valget om at lukke ned for sine sociale medier og gå i skjul, efter hun følte sig chikaneret af nogle af de følgere, hun har på både Facebook og Instagram. Den unge mor ville ikke byde sin datter og familie mere, og derfor tog hun konsekvensen og lukkede helt ned.

Den beslutning varede dog ikke længe. Kort efter var Nadia Shila tilbage på Facebook under et falsk navn, og nu har hun også valgt at genåbne sin profil på Instagram. Det fortæller hun selv på det sociale medie, hvor hun har delt et citat fra Martin Luther King Jr. om at holde sig til kærlighed, fordi had er for stor en byrde at bære.

Også på YouTube er den unge mor tilbage, og her fortæller hun om sin beslutning om at lave en ny Facebook-profil med et falsk navn – en profil, der hurtigt blev fundet af folk fra reality-grupper rundt omkring på Facebook.

»De har jo allerede fundet min nye Facebook-profil. Så den er jo helt sikkert til, at jeg kan bruge den til at snyde folk. Der må jeg altså skuffe jer og fortælle, at det gør jeg altså ikke. Jeg har faktisk bare lavet den for at få fred fra alle de der “søde” fans – ikke kællinger, for de er jo faktisk fans. Jeg har faktisk bare gjort det for at få fred fra de fans, der er besatte af mig og gerne vil finde alt om mig, for nogle gange har jeg jo også et behov for privatliv«, fortæller hun i videoen.

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan høre Nadia Shila fortælle om sin frygt for, at sønnen Kyle kommer i helvede.

Testede folk med indsamling

Nadia Shila blev tidligere i år dømt for bedrageri og åger og fik fire måneders ubetinget fængsel – en dom, hun dog valgte at anke. Hendes nye Facebook-profil skabte dog beskyldninger om ny svindel, for kort efter oprettede hun en ny indsamling, hvor hun tiggede om penge. Den unge mor slår dog i videoen fast, at hun kun lavede indsamlingen som en test.

»Nå, men jeg tænkte, at jeg gerne ville se, hvor lang tid der ville gå, hvis jeg nu lavede en indsamling. Så jeg oprettede en indsamling og lukkede den ned igen for at se, hvornår de der fans ville opfange den«, siger hun og fortæller, at der gik omkring et døgn, før de havde fundet frem til indsamlingen.

»Jeg synes bare, det er ret vildt, at de kan finde frem til den på amerikanske sider og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad de gør – om de Googler mig og kigger alle siderne igennem? Men de fandt den i hvert fald, hvilket var ret vildt«, fortæller den unge mor.

Ny indsamling oprettet

I videoen slår Nadia Shila fast, at hun ikke vil fortælle, om den hjemløse familie i øjeblikket bor på et herberg. Meget tyder dog på det, for familien søger lige nu penge på en indsamlingsside – denne gang i Jeremys navn. Her vil de gerne have penge, så de kan betale for registreringen på deres nye bil.

»Vi er en hjemløs familie, der bor på et herberg. Vi har netop fået en bil, så far kan gå i skole, men vi har ikke råd til registreringen. Bilen er vigtig, så far kan fortsætte. Gud velsigne jer«, står der i indsamlingen, der på nuværende tidspunkt ikke har fået donationer.

Nadia Shila er med i den kommende sæson af ‘De unge mødre’, der sendes på Kanal 4 til efteråret. Her har reportageserien været med tæt på hende i USA, mens retssagen mod hende kørte i Danmark.

Herunder kan du se videoen, som Nadia Shila har delt:

