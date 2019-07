Sangerinden Tove Lo møder sine fans over hele verden, men særligt én fanoplevelse husker hun tydeligt.

Den svenske popstjerne Tove Lo har 1,6 millioner følgere på sin Instagram-profil, hun har fans fra hele verden og spiller koncerter i både Østrig, USA, Litauen og Indonesien.

Alligevel har hendes til dato mærkeligste møde med en fan fundet sted i hjemlandet.

- En pige kom hen til mig i Sverige og sagde: "Hey, er du piercet i brystvorterne?". Jeg sagde nej, og så sagde hun: "Jeg hørte en af dine sange, og jeg blev så liderlig og følte, jeg blev nødt til at gøre noget for at hylde dig, så jeg fik piercet mine bryster. Mærk lige!", fortæller Tove Lo og griner.

- Jeg var sådan: "Wow, ja, der er dine bryster, og de er piercede. All right". Det er stadig min underligste fanoplevelse. Det er ægte kærlighed.

Selv har den svenske popstjerne gjort det til en efterhånden fast del af sine egne shows, at hun viser sine bryster frem.

Tove Lo slog for alvor igennem i 2014 med hittet "Habits (Stay High)".

Siden har hun leveret, hvad anmeldere kalder iørefaldende popsange med kant.

Hun er af anmelderne blev døbt "den mest triste pige i Sverige" på grund af den ofte melankolske stemning i hendes musik.

Hun har samarbejdet med kunstnere som Coldplay, Nick Jonas, Major Lazer og Ellie Goulding.

Tove Lo gæstede senest Danmark i begyndelsen af juni, da hun gav koncert på Aarhus-festivalen NorthSide.

/ritzau/