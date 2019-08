A$AP Rocky fik 14. august en betinget fængselsstraf for overfald i Stockholm. Anklageren anker ikke dommen.

Den svenske anklagemyndighed har besluttet ikke at anke dommen i sagen mod den amerikanske stjernerapper A$AP Rocky.

Det skriver anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

- Jeg har accepteret byrettens vurdering af beviserne. Det vil sige, at det ikke er bevist, at hele eller knuste flasker blev brugt ved overfaldet.

- Jeg mener, at handlingen burde straffes noget hårdere end de to måneder, som byretten er kommet frem til. Men efter en samlet vurdering har jeg valgt ikke at anke dommen, siger anklager Daniel Suneson.

A$AP Rocky, hvis borgerlige navn er Rakim Mayers, blev 14. august dømt for et overfald mod en 19-årig mand i Stockholm. Overfaldet fandt sted 30. juni.

Den amerikanske rapper fik en betinget fængselsstraf.

/ritzau/