Den danske raptrio Suspekt har spillet på Smukfest mange gange, og det er ofte gået vildt for sig.

De har spyttet møgbeskidte rim og flashet guldkæder på de fleste scener i Danmark i løbet af deres 20-årige karriere, men for Suspekt er det noget helt særligt at spille på Smukfest.

Raptrioen, der har sine rødder på den københavnske vestegn, optrådte på festivalen første gang i 2008, efter den havde udgivet albummet "Prima Nocte", og bortset fra et enkelt år har de spillet i bøgeskoven i Skanderborg hvert eneste år siden.

Onsdag aften gjorde Suspekt det så igen, da de gav koncert på festivalens Stjernescene.

- Smukfest er en af de festivaler, vi har spillet på flest gange. De bliver ved med at booke os, og derfor har vi fået et meget nært forhold til festivalen, og samtidig betyder det også, at vi bliver tvunget til at finde på noget nyt til vores koncerter, siger Emil Simonsen alias Orgie-E.

Af den grund har Suspekt i år blandt andet taget en ny guitarist og bassist med til deres koncert, og derudover har de øvet deres liveshow til udødelighed og brugt omkring et år på at udvikle den perfekte setliste.

Når de tre drenge skal nævne deres mest mindeværdige oplevelser på Smukfest, fremhæver de især sidste års koncert, hvor Suspekt i modsætning til i år ikke havde forberedt så meget nyt til deres koncert på Bøgescenerne.

Men pludselig dumpede der en gave ned fra himlen, da drengene i backstageområdet tilfældigvis stødte ind i den amerikanske stjernerapper Post Malone, som på det tidspunkt lå i toppen af verdenshitlisterne.

- Han kom hen til os og spurgte, om vi ikke ville komme over og drikke seks flasker champagne og spille beer pong, hvortil vi svarede: "Prøv og hør, vi har seks kasser øl, seks flasker vodka, seks flasker whiskey og seks flasker Aperol, skal vi ikke drikke dem?". Så kom han rimelig hurtigt over og festede hos os, fortæller Emil Simonsen.

En god mængde genstande senere, resulterede det tilfældige møde med Post Malone i, at Suspekt fik den amerikanske rapper med på scenen til deres koncert, hvor han løb rundt og legede bartender og serverede fadøl til de forreste rækker i publikum.

Og det er langtfra den eneste gang, Suspekt har grebet en chance, der har givet dem ekstra opmærksomhed til en koncert på Smukfest.

De tre drenge fremhæver også deres første koncert på festivalen i 2008 som en mindeværdig oplevelse.

- Vi var oprindelig booket til at spille på Rytmehans, men det blev ændret til, at vi skulle spille i P3 Teltet - eller også var det omvendt - men problemet var, at vi havde købt en helt masse krudt ind til at spille på en udendørsscene og ikke i et telt, siger Emil Simonsen.

Men det lod drengene sig ikke ligefrem slå ud af.

- Vi besluttede bare at fyre det hele af alligevel, siger Emil Simonsen og griner.

- Under koncerten var der stillet så meget krudt op, at vi kun havde omkring en kvadratmeter hver at danse på. Det lignede nærmest en militærøvelse, siger han og bliver suppleret af Andreas Bai Duelund, også kaldet Bai-D.

- De fyrværkeribomber, vi havde købt, blev kaldt mortergranater, og de var forfærdeligt larmende. Det var muligvis der, tinnitussen for alvor startede, siger han og griner.

Til onsdagens koncert på Smukfest var der hverken mortergranater eller en fadølsskænkende Post Malone med på scenen, men der var gang i den, og Suspekt spillede foruden gamle klassikere som "Proletar" og "Kinky Fætter" også deres nye nummer "Gonzo", som de sendte på gaden i maj.

Den nye single opstod, da drengene i foråret holdt påskefrokost.

- Vi var egentlig taget i studiet for at indspille, men påskefrokosten varede lige lovlig lang tid, indtil Rune (Rask, red.) begyndte at spille nogle trommer for ligesom at få os i gang. Det var Runes måde at sige: "Hey, nu har I drukket nok snaps, nu skal vi lave noget musik", fortæller Andreas Bai Duelund.

På baggrund af trommebeatet begyndte drengene at skrive teksten til "Gonzo", hvor en af linjerne er "hendes patter var så flotte, de var ved at eksplodere".

Idéen til den linje opstod, da Suspekt i foråret var i Royal Arena for at høre deres Smukfest-ven Post Malone give koncert.

- Vi gik backstage for at hilse på ham, og da vi kom derind, var der en pige, der havde nogle patter, der var så store, at du tror, det er løgn. Det var helt sindssygt, siger Emil Simonsen.

- Vi stod sammen med en fyr, der hedder Moses, som sagde: "De patter er så store, at de er ved at eksplodere!". Så da vi et par dage senere var i studiet, tog jeg den linje med, og så kørte det bare derfra, fortæller Emil Simonsen.

Selv kører Suspekt nu videre ud i Danmark med deres nye single og deres gamle klassikere, og giver senere på måneden koncert på Bornholm samt i Aalborg, Vejle og Viborg.

/ritzau/