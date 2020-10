Susanne Bier har før prøvet at vinde en Oscar. Nu skal hjælpe til med at udpege en potentiel Oscar-vinder.

Den danske instruktør Susanne Bier kan få en hovedrolle i forhold til, hvilken film der næste gang vinder Oscar-prisen for "Bedste Internationale Film".

Sammen med den amerikanske manuskriptforfatter Larry Karaszewski skal hun være formand for den komité, der er med til at udvælge film, der er værdige til en nominering i filmkategorien til den kommende Oscar-uddeling.

Det skriver nyhedsmediet Kulturmonitor med henvisning til en historie fra det amerikanske medie Deadline.

Den komité, som Susanne Bier skal stå i spidsen for, udvælger tre bud på nominerede i den specifikke filmkategori.

Fra anden side bliver der udvalgt syv andre bud.

Herefter bliver listen med i alt ti film skåret ned til de film, som i sidste ende vil blive nomineret til prisen.

Det er Oscar-akademiets medlemmer, der stemmer om, hvilken af de nominerede film der skal vinde en Oscar 25. april, hvor prisfesten finder sted.

Fra dansk side er filmene "Druk", "En helt almindelig familie" og "Shorta" med i kapløbet om en indstilling til en Oscar-nominering for "Bedste Internationale Film".

60-årige Susanne Bier er ikke helt ubekendt med Oscar-priser. I 2011 vandt hendes film "Hævnen" en Oscar i kategorien "Bedste Fremmedsprogede Film".

Kategorien har siden ændret navn til "Bedste Internationale Film".

Ud over at instruere film har Susanne Bier også erfaring med at instruere tv-serier.

I øjeblikket er hun aktuel på HBO med miniserien "The Undoing", som hun er instruktør til.

"The Undoing" er baseret på romanen "You Should Have Known" af Jean Hanff Korelitz.

Øverst på seriens rolleliste er den Oscar-vindende filmstjerne Nicole Kidman og skuespilleren Hugh Grant, mens Donald Sutherland, Édgar Ramirez og danske Sofie Gråbøl også indtager bærende biroller.

