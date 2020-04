Nogle af verdens største stjerner har sagt ja til at optræde for at samle penge ind til coronabekæmpelse.

Sangerinden Lady Gaga, der er drivkraften bag en kæmpe støttekoncert, der skal hylde sundhedspersonale over hele verden og samle penge ind til bekæmpelse af coronavirusset, får stor opbakning af sine kendte kolleger.

Navne som Elton John, Paul McCartney og Chris Martin har allerede meldt sig under fanerne, og de får nu selskab af stjerner som Taylor Swift, Jennifer Lopez og Céline Dion, der også vil være med til at sætte fokus på den alvorlige sag.

Støttekoncerten bliver afholdt natten mellem lørdag den 18. og søndag den 19. april dansk tid og kan ses på flere sociale medier som Facebook og YouTube, men det bliver også muligt at se koncerten på dansk tv.

Den verdensomspændende online-støttekoncert, der har fået navnet "One World: Together at Home", vises således på tv-kanalen Paramount Network søndag den 19. april klokken 22.00.

Talkshowdronningen Oprah Winfrey vil være at finde på skærmen, ligesom at skuespillere som Ellen DeGeneres og Matthew McConaughey også har takket ja til at være en del af showet, der afholdes i samarbejde med verdenssundhedsorganisationen, WHO.

- Det bliver en alt andet end normal støttekoncert, og aftenen byder på både optrædener fra kunstnernes private hjem og forproducerede indslag, skriver Paramount Network i en pressemeddelelse.

- Stjernerne vil også samle penge ind til at støtte WHO's arbejde, og der vil være både alvorlige interviews med sundhedseksperter og læger fra hele verden samt sjovere indslag med kendte komikere, lyder det.

/ritzau/