69-årige Michael Keaton vender tilbage til rollen som Batman - side om side med Ben Affleck.

Den karakteristiske sorte kappe og flagermusmaske har fået lov at samle støv i 30 år. Men nu er 69-årige Michael Keaton klar til at støve den af.

Han vender nemlig tilbage til rollen som Batman i den kommende superheltefilm "The Flash".

Det bekræfter hans agentur ICM Partners ifølge det amerikanske medie The Wrap.

Michael Keaton trak sidst i de sorte gevandter i filmene "Batman" og "Batman vender tilbage" fra 1989 og 1992, som begge er instrueret af Tim Burton.

Men da filmene efterfølgende skiftede instruktør, valgte Michael Keaton også at trække stikket.

Siden har man kunnet se Michael Keaton i en række storfilm blandt andet i hovedrollen i "Birdman" og som skurken Vulture i "Spiderman: Homecoming".

Og faktisk er Michael Keaton ikke alene om kostumet i den kommende film. Ben Affleck vender nemlig også tilbage til rollen som Batman.

Hovedrollen som den lynhurtige superhelt The Flash bliver også indtaget af en erfaren herre. Det er nemlig endnu en gang den 28-årige Ezra Miller, som skal skrue sig ned i den stramme røde dragt.

På Instagram glæder instruktøren på den kommende film, Andy Muschietti, sig også over, at optagelserne er skudt i gang.

- Så sker det! "The Flash" dag 1, skriver han til et lille videoklip af superheltens logo med et lyn.

Filmen forventes at få premiere i 2022.

/ritzau/