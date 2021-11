For et par uger siden kom det frem, at Supermans søn, Jon Kent, er biseksuel i en ny udgivelse fra DC Comics.

Nyheden blev umiddelbart taget godt imod af mange fans på sociale medier, men nu er det begyndt at strømme ind med voldsomme trusler mod de ansatte hos tegneserieforlaget.

Det skriver TMZ, som desuden kan berette, at politiet løbende skal have patruljeret omkring virksomhedens bygning i Los Angeles.

Ikke nok med det så skal truslerne være så målrettet, at politiet har set sig nødsaget til at patrujlere ved bestemte ansattes private hjem.

Ifølge det amerikanske medie er det især de animatorer og medarbejdere, som står bag den nye udgivelse, som har været ofre for trusler.

Det er angiveligt DC Comics, som selv har kontaktet myndighederne som følge af de mange trusler.

Indtil videre er der dog ikke sket noget konkret, men politiet vil alligevel fortsætte med at være opmærksomme på de truede medarbejdere.

Det var i midten af oktober, at DC Comics annoncerede, at Clark Kents og Louis Lanes søn, Jon Kent, vil være biseksuel og have et romantisk forhold til en mandlig ven i den nye udgivelse.

Ligesom sin far vil Jon Kent forelske sig i en journalist, men i modsætning til faderen vil det altså være i en mand, som hedder Jay Nakamura.

Jon Kent og Jay Nakamura blev venner i en tidligere udgave, men tager altså venskabet videre til et nyt niveau i den nye udgave, hvor de blandt andet vil kysse.

Historien, som har fået titlen 'Jon Kent finder sin identitet', offentliggøres den 9. november.