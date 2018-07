Nu har du måske en undskyldning for at sige ja tak til et stykke kage. I hvert fald, hvis du er mere end 65 år gammel.

Ny forskning viser, at sukker i små mængder kan forbedre hukommelsen hos personer, der er fyldt 65 år.



Det skriver University of Warwick i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.



Forskerne har inddelt forsøgspersoner i to grupper: En gruppe med 18-27-årige og en gruppe med 65-82-årige.



De to grupper har drukket en drik tilsat små mængder glukose, før de har løst en række opgaver. Kontrolgrupper har drukket en placebodrik med kunstige sødemidler.



Efter forsøgspersonerne havde løst opgaverne, fik de målt deres engagement i opgaveløsningen, deres hukommelse, deres humør og deres egen opfattelse af indsatsen.

Forsøget viser, at både yngre og ældre, der drak sukkervand, gav den en ekstra skalde i forhold til kontrolgrupperne, der drak placebodrikken.



Men det var kun de ældre forsøgspersoner, der oplevede bedre resultater.

De 65-82-årige, der drak glukose, fik ikke bare forbedret deres hukommelse markant. De var også i bedre humør end den jævnalderende kontrolgruppe.

Forskerne konkluderer, at kortvarigt forhøjet blodsukker og dermed forhøjet energi kan øge ældre personers motivation til at yde en maksimal indsats.



Kagespisere på 65+ må dog væbne sig med tålmodighed, før de slipper tøjlerne.



Forskerne understreger, at mere forskning er nødvendig, før vi kan omlægge gældende kostvejledninger.



