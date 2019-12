I 25 år har forfatter Henrik Frederiksen udgivet sine bøger selv. Han opfordrer alle til at gøre det samme.

Han er blevet kaldt kongen af den litterære underskov og har siden midten af 90'erne skrevet 11 romaner, som han ene mand har udgivet og solgt uden at være på et forlag.

Anmelderne har kaldt hans romaner "dybt begavede", "underfundige" og "stand-up comedy på print", og kendte danskere som Casper Christensen og Hella Joof har udtrykt begejstring for hans bøger.

Alligevel er hans navn ikke kendt i den brede offentlighed.

Henrik Frederiksen hedder han, og han er en af landets mest succesfulde selvudgivere og har ifølge egne oplysninger solgt over 300.000 eksemplarer af sine bøger.

Hver dag i december står han otte timer i streg i en stand i stormagasinet Kronen i Vanløse og sælger sine bøger direkte til kunderne, og Henrik Frederiksen kan i dag leve af sine bogindtægter uden hjælp fra et forlag til at markedsføre sine bøger og få dem ud til boghandlerne.

For som han siger: Hvorfor skulle jeg give forlaget en bid af kagen, når jeg kan gøre det hele selv?

- I årenes løb er jeg blevet tilbudt at komme på et forlag min anden bog har trods alt solgt 145.000 eksemplarer - men på en forlagskontrakt kan jeg måske få 15 procent af omsætningen, og det har altid slået mig som dybt latterligt at få så forsvindende lidt for noget, jeg selv har lavet, siger han.

Henrik Frederiksen kan godt lide at skrive bøger, men han vil også gerne tjene penge på dem, som han siger. Derudover er det vigtigt for ham at eje sin bog selv og ikke frasige sig rettighederne.

- Ved ikke at være på et forlag har jeg magten selv. Hvis min bog bliver en fiasko salgsmæssigt, er det min egen skyld og ikke fordi, der sidder en eller anden på et forlag, som ikke har markedsført den godt nok.

- Jeg er gammel bokser, og jeg vil hellere stå i ringen alene end at have en, som måske gør det godt, siger Henrik Frederiksen, som sideløbende med sin forfatterkarriere har arbejdet som ekstern lektor på CBS i fem år.

At stå i ringen alene betyder dog også, at han selv må stå med sliddet med at producere, udgive, markedsføre og sælge sine bøger.

I begyndelsen trak han på venner og bekendte til at læse korrektur og sætte bogen op, men i dag tjener han nok til at have otte ansatte heriblandt en redaktør, to korrekturlæsere, en grafiker, en opsætter og en række sælgere.

Når en bog er skrevet færdig, har han udgifter for omkring 120.000 kroner, men sælger han nok bøger, er avancen stor.

Henrik Frederiksens nyeste bog, "Svigt", har kostet ham syv kroner per styk at trykke, og han sælger den efterfølgende for 149 kroner i sin stand.

Idéen med at sælge bøgerne i en stand stammer fra dengang, Henrik Frederiksen først sprang ud som selvudgiver.

I 1995 havde han i en årrække optrådt som komiker - blandt andet sammen med Casper Christensen - på den ikoniske restaurant DIN's i København.

Henrik Frederiksen brød sig egentlig ikke om at stå på en scene, men han synes, han havde så meget godt materiale, at han besluttede at bruge det i en bog - essaysamlingen "Hjernespind".

Når han ikke var på arbejde som dørmand på diskoteker og caféer, tog han rundt på byens forlag for at få sin bog udgivet. Men forlagene smækkede døren i.

- Jeg fik måske seks-otte afslag, så jeg tænkte: "Så udgiver jeg den selv".

Med et legat på 10.000 kroner, som hans fars kone skaffede ham, fik Henrik Frederiksen trykt 2000 eksemplarer af sin bog.

Derefter tog han ind til Illum i København, gik op på chefgangen og brasede ind i et bestyrelsesmøde for at fortælle, at han havde skrevet en bog, som han gerne ville sælge i stormagasinet.

- Jeg blev vist pænt udenfor, men vicedirektøren fulgte efter mig og sagde, at han godt kunne give mig en stand i november og december.

- Så jeg fik lov til at stille mig op ved siden af fiskehandleren. Den første dag stod jeg i otte timer og solgte én bog til en turist og tænkte: "Hold kæft, det bliver en lang jul", siger han.

Men Henrik Frederiksen var vedholdende. Han blev stående i standen i de to måneder, og da han et par år efter i 1998 kom i dialog med Tuborg via en gammel studiekammerat, begyndte der at ske noget.

Det lykkedes Henrik Frederiksen at lave en aftale med bryggeriet om at udgive en bog op til jul, som han gav titlen "En magisk jul". Bogen blev prydet med Tuborgs ikoniske kane og snefnug på coveret.

Tuborg skaffede ham også et fem minutters møde med marketingscheferne hos Coop, og det lykkedes Henrik Frederiksen at overbevise dem om at sælge "En magisk jul" i SuperBrugsen over hele landet.

Bogen blev også lavet til lydbog og læst op i kapitler på 22 lokalradioer over hele landet.

- Jeg boede i en lille lejlighed dengang, men pludselig fik jeg en check ind ad døren på 640.000 kroner. Det var crazy, og jeg tænkte: "Okay. Det virker", fortæller Henrik Frederiksen.

I dag har "En magisk jul" ifølge hans egen opgørelse solgt 145.000 eksemplarer, og Henrik Frederiksen har holdt fast i samarbejdet med Coop, som fortsat køber et parti af hans bøger og sælger dem i deres butikker.

Blandt andet "Utro" fra 2018 og "Svigt" fra 2019.

- Alene det har givet mig en halv million om året de sidste to år, siger han.

Samtidig har Henrik Frederiksen siden debuten i Illum i 1995 holdt fast i at stå i en stand i december og sælge bøger, selv om han med egne ord har fået traumer af dårlig julemusik.

Han markedsfører sine bøger ved at få udtalelser fra anerkendte anmeldere og kendte kulturpersonligheder, som kan sættes direkte på coveret.

- Jeg har fået Casper Christensen, Kim Skotte fra Politiken, filminstruktør Peter Aalbæk og alle mulige andre til at anmelde mine bøger ved selv at tage kontakt til dem.

- Jeg tacklede Hella Joof på en af mine lokale barer på Frederiksberg Allé og spurgte, om hun ville læse min nye bog og give en udtalelse på den. Det ville hun gerne, siger han.

Som med alt andet tager Henrik Frederiksen slæbet med markedsføringen for selv at kunne styre processen.

- Hvis man er på et forlag, som måske udgiver 200 bøger om året, er det kun en håndfuld af de bøger, som forlaget virkelig prioriterer at markedsføre.

- Det er klart, at hvis jeg havde lige så mange penge i ryggen til markedsføring som Sara Blædel, så ville jeg også hellere være på et forlag. Men det kan måske tælles på en hånd eller to, hvor mange forfattere der har det, siger han.

Henrik Frederiksen har for nylig hyret en ansat til at opruste hans tilstedeværelse på digitale platforme, fordi han med egne ord har været for dårlig til at være synlig på de sociale medier og brande sit navn.

I det nye år skal han i gang med at indtale sine bøger til lydbøger i et studie, han har bygget i sit vaskerum.

Selv om det kræver benarbejde at udgive sine bøger selv, opfordrer han alle til at gøre det.

- Der har været meget kultursnobberi om, at det ikke er lige så fint at være selvudgiver, men jeg bliver mere og mere overbevist om, at det er en gammel, støvet tankegang.

- Jeg kender selvudgivere, som tjener betydeligt mere, end da de var på forlag, og de ejer tilmed deres bøger selv.

- Så hvis man arbejder professionelt med det, vil jeg opfordre enhver til at udgive deres bøger selv. Jeg har da bevist, at det kan lade sig gøre, siger han.

