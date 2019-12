HBO droppede opfølger til "Pelle Erobreren" og vil i stedet optage tv-serie instrueret af Annette K. Olesen.

Streamingtjenesten HBO Europe er snart klar med sin første danskproducerede tv-serie.

Der er tale om en dramaserie med titlen "Kamikaze" baseret på den norske forfatter Erlend Loes roman "Muleum".

Seriens otte afsnit er skrevet af forfatter og manuskriptforfatter Johanne Algren og instrueres af filminstruktør Annette K. Olesen.

Optagelserne begynder til januar, oplyser HBO Europe i en pressemeddelelse.

Det var oprindeligt planen, at "Erobreren" skulle have været den første danske originalserie på HBO.

Men selskabet oplyste for nylig, at man måtte skrinlægge planen om en fortsættelse til den Oscar-vindende film "Pelle Erobreren" fra 1987.

Det var ifølge en pressemeddelelse ikke lykkedes at "få alle ender til at mødes inden for budgetrammen".

Nu bliver det så "Kamikaze", der bliver streamingtjenestens første danske tv-serie.

Serien handler om 18-årige Julie, der kort efter sin 18-års fødselsdag modtager en sms fra sin far:

- Vi styrter. Elsker dig. Gør som du vil. Far, står der.

Sekunder senere bliver hendes forældre og bror dræbt i et flystyrt i Uganda.

Det kaster tv-seriens hovedperson ud i en eksistentiel kamp, som foldes ud over otte afsnit.

"Kamikaze" har modtaget støtte fra public service-puljen til både udvikling og produktion.

Det er uvist, hvornår tv-serien får premiere.

/ritzau/