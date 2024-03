Danskerne er upåklagelige til at gøre bureaukrati til spændende drama, lyder det fra britiske The Guardian, som roser DR-dramaet "Huset".

Det er ikke kun de danske anmeldere, der har rost serien "Huset". Hos den britiske avis The Guardian er man også overordentlig begejstret for DR-dramaet, som strøg over de danske skærme i efteråret.

Avisen drysser fire ud af fem stjerner ud over serien, som har Sofie Gråbøl og David Dencik blandt de bærende roller.

- Dette brutale danske drama griber dig i nakken og vil ikke give slip, lyder overskriften på anmeldelsen.

I "Huset" - eller "Prisoner", som den hedder på tv-kanalen BBC Four - får fængslet, som serien udspiller sig i, tre måneder til at få bugt med den dårlige omtale foranlediget af hierarkiet og handlen med stoffer, der dominerer blandt fangerne.

Ledelsen kræver nultolerance og iværksætter en kampagne, der får voldsomme følger for både indsatte og ansatte.

- Fængselsdramaer har en tendens til at minde om hinanden, og enhver med et forbigående kendskab til dem vil genkende fortællingen, selv om der er danske særtræk, der hæver den, lyder det også i anmeldelsen.

"Huset" er den seneste danske seriesatsning, som briterne har slugt foran fjernsynet.

Også "Forbrydelsen" og "Borgen" har hittet på den anden side af Nordsøen.

- Hvis "Borgen" lærte os noget, så er det, at danskerne er upåklagelige til at omdanne bureaukrati til spændende drama. Det er virkelig gribende, lyder det senere i anmeldelsen.

Briterne er ikke de eneste, der har fået øje på den danske tv-serie. Tv-stationer i Holland, Belgien og Frankrig har også købt DR-dramaet.

Også down under i Australien og tværs over Atlanten har de sikret sig "Huset".

Serien er skabt af Kim Fupz Aakeson i samarbejde med instruktørerne Frederik Louis Hviid og Michael Noer.

Ifølge Billed-Bladet, som efter seriens finaleafsnit i begyndelsen af oktober tog kontakt til DR, afsøger den danske public service-station muligheden for en eventuel anden sæson af "Huset", lød det dengang.

Tidligere har skaberne af serien dog kaldt "Huset" en afsluttet miniserie.

/ritzau/