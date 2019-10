Ida From, der sammen med sin mand Bent From, gennem årtier var storleverandør af sange og revytekster, er død.

Ophavskvinden til sangklassikeren "To lys på et bord" er død. Ida From, som hun hedder, blev 82 år.

Hun sov stille ind søndag, oplyser familien til Ritzau.

Sammen med sin mand, Bent From, skrev hun over 1000 viser samt et hav af revy- og reklametekster.

Førnævnte klassiker blev fremført af Otto Brandenburg ved Dansk Melodi Grand Prix i 1960.

Det blev i parentes bemærket blot til en sidsteplads. Men sangen blev alligevel en ørehænger i eftertiden.

"Frommerne", som forfatterparret blev kaldt, skrev de fleste tekster sammen og satte begge deres navne på.

From-navnet på en tekst var i mere end 40 år et kvalitetsstempel.

Det var ikke kun "baggårdspumaen" Otto Brandenbrug, der nød godt af parrets sproglige opfindsomhed og rim.

Parret lavet også en fordanskning af "We're Gonna Go Fishin", der blev til hittet "Ta' med ud og fisk", som Gitte Hænning udødeliggjorde i 1962.

Samme år opførte Osvald Helmuth parrets tekst til "Tyve tønder land", der senere blev en af Helmuths mest populære.

Et andet nationalikon, Dirch Passer, havde desuden en af sine folkekære roller i filmen "Støv for alle pengene", som parret skrev manuskript til.

Det blev også til tusindvis af revytekster i årenes løb til en række af de største revyer herhjemme som for eksempel Cirkusrevyen og Nykøbing F. Revyen.

Som den institution i dansk revy, parret endte med at blive, var det helt naturligt, at de også havde en afgørende finger med i spillet, da "Morskabs-museet" - det senere "Revymuseet" - slog dørene op i 1993.

Bent From døde i 1999.

/ritzau/