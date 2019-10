Produktionsselskab har købt rettighederne til New York Times' dækning af voldsom brand i Notre Dame i april.

Den dramatiske storbrand, der i foråret ramte katedralen Notre Dame i Frankrigs hovedstad, Paris, skal laves til en tv-serie.

Det skriver det amerikanske medie Variety.

Det franske produktionsselskab Pathé vil lave en miniserie om branden, der ramte Notre Dame 15. april. Det skal ske i samarbejde med det britiske tv-selskab Moonriver og Vendome Group.

De har købt rettighederne til den amerikanske avis New York Times' dækning af branden, som tv-serien blandt andet skal basere sig på.

New York Times' dækning kastede blandt andet lys over, hvordan brandmænd og politibetjente kæmpede for at redde den ikoniske katedral fra fuldstændig ødelæggelse.

Miniserien skal rekonstruere begivenhederne efter den første advarsel om en brand i den 850 år gamle katedral.

Filmproducenten Philippe Rousselet siger til Variety, at tv-serien vil fortælle en "universel fortælling", som bearbejder "hjertet af et lands kultur og livets indbyggede skrøbelighed".

- Notre Dame er mere end en bygning. Det er der, hvor Paris blev født og er en del af byens sjæl, siger Rousselet.

- Denne dramatiske serie vil fortælle den sande historie om, hvad der skete den forfærdelige aften.

Han vil desuden lade sig inspirere af HBO-miniserien "Chernobyl", som fortæller historien om atomulykken i Ukraine fra mange forskellige perspektiver.

Serien om Notre Dame vil hovedsageligt blive optaget i Storbritannien. Men hovedpersonerne vil tale flere forskellige sprog.

Miniserien har endnu ikke fået et navn og er fortsat i den tidlige udviklingsfase.

Den er det første tv-projekt, der er blevet annonceret i et nyt treårigt samarbejde mellem Vendome Group og Pathé.

/ritzau/