Nu er der sat ansigt på, hvem der skal afløse den populære fanfavorit.

Det kom som noget af et chok, da Pauley Perrette i slutningen af sidste år offentliggjorde, at hun ville forlade ‘NCIS’. Den populære skuespillerinde, der i serien spillede den retsmedicinsk specialist Abby Sciuto, havde ellers været med helt fra starten, men efter den netop overståede 15. sæson valgte hun altså at trække sig.

Serien fortsætter dog senere i år, efter Mark Harmon, der i serien spiller chefen Leroy Jethro Gibbs, valgte at underskrive en kontrakt på endnu en sæson. Og nu har CBS sat ansigt på afløseren for Pauley Perrette, når den 16. sæson løber over skærmen.

Ikke overraskende er valget faldet på Diona Reasonover, som seerne allerede blev præsenteret for i den seneste sæson.

Her dukkede hun op som Duckys hjælper Kasie Hines i episode 17, og da Abby så forlod serien, hentede Gibbs hende ind som midlertidig afløser. Den rolle bliver altså nu opgraderet, og seerne kommer altså som minimum til at følge hende som en del af holdet i hele den kommende sæson.

Pauley Perrette blev den anden hovedrolle, der på kort tid forlod successerien, efter Michael Weatherly, der siden seriens start i 2003 spillede agenten Anthony DiNozzo, stoppede efter den 13. sæson af serien.

Den 16. sæson af ‘NCIS’ har premiere på det amerikanske tv-skærme den 26. september. På Viaplay kan du i øjeblikket se den 11., 12. og 13. sæson af serien.

