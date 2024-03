Coco O. bliver den første på Plænen i Tivoli, som senere får besøg af Rasmus Seebach foruden verdensstjernerne fra Take That, inden Saveus slutter sæsonen.

Det er velkendte navne, som går på scenen til årets Fredagsrock i Tivoli.

Det bliver Coco O., der åbner sæsonen 12. april, og Saveus, som slutter årets Fredagsrock af den 20. september.

Det annoncerer Tivoli i en pressemeddelelse.

Senere på sæsonen gæster Rasmus Seebach scenen på Plænen, og han tager måske et par nye numre med, teaser musikeren, som er kendt for numre som "Natteravn", "Øde ø" og "Falder".

- Som ung stod jeg selv og skrålede med blandt publikum og havde en fest med vennerne. Derfor er det stadig en helt speciel oplevelse for mig at stå på netop den scene, siger Rasmus Seebach i pressemeddelelsen og tilføjer:

- Jeg kan love alle, at mit band og jeg vil gøre alt for at skabe et brag af en festaften.

Allerede sidste år præsenterede Tivoli det første navn på plakaten. Det var verdensstjernerne fra Take That, der optræder på Plænen i Tivoli 28. juni - ugen efter Rasmus Seebach.

Med sig har det britiske boyband numre med fra deres nye album, "This Life", og signatursange som "Back for Good" og "Patience".

Årets Fredagsrock er den 27. i rækken. Programmet er fortsat i proces og forventes offentliggjort til marts, oplyser Tivoli.

/ritzau/