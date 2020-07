Den helt store fødselsdagsfest er blevet udskudt på ubestemt tid grundet coronapandemien.

Sommeren bliver begivenhedsrig for prins Felix.

Han bliver nemlig myndig, når han fylder 18 år den 22. juli.

Prins Felix er den yngste søn af prins Joachim og grevinde Alexandra, som blev skilt i 2005, da prins Felix var to år, efter ti års ægteskab.

Prins Joachim og grevinde Alexandra fik efterfølgende fælles forældremyndighed over ham og hans storebror, prins Nicolai.

Prins Felix har gået på privatskolen Krebs' Skole på Østerbro i København og begyndte for to år siden på Gammel Hellerup Gymnasium nord for København og skal således efter sommerferien i 3.g og bliver efter planen student næste år.

Modsat sin far, prins Joachim, og sin storebror, prins Nikolai, der gik på henholdsvis Øregård Gymnasium og kostskolen Herlufsholm, har prins Felix valgt et helt tredje sted.

Det i dag lukkede ugeblad Tæt På talte i sommeren 2018 med grevinde Alexandras privatsekretær, Helle von Wildenrath Løvgreen, om valget.

- Grevinden oplyser, at hun er glad for, at prins Felix har valgt et rigtig godt gymnasie i deres nye lokalområde, sagde Helle von Wildenrath Løvgreen til ugebladet.

Efter gymnasiet vil prins Felix ifølge Se og Hør gerne følge i fodsporene på sin storebror, som begyndte uddannelsen til reserveofficer ved Hærens Sergentskole i den jyske by Varde.

- Jeg kunne godt tænke mig det samme som min bror. Først i gymnasiet og så i forsvaret bagefter, sagde prins Felix til ugebladet.

Prins Nikolai, som snart fylder 21 år, har siden spankuleret ned ad alverdens catwalks og arbejder blandt andet som model ved siden af studierne på Copenhagen Business School.

Prins Felix har to yngre søskende. Han er storebror til prins Henrik på 11 år og 8-årige prinsesse Athena, som prins Joachim har med sin hustru, prinsesse Marie.

Da prins Joachim giftede sig med prinsesse Marie i 2008, var prins Felix og prins Nikolai deres fars forlovere.

Prins Felix blev døbt den 4. oktober 2002 i Møgeltønder Kirke og fik ved dåben det fulde navn Felix Henrik Valdemar Christian samt titlerne prins til Danmark og greve af Monpezat.

Han er dronning Margrethes andet barnebarn og den ottende i arvefølgen til den danske trone.

I 2016 oplyste kongehuset, at det kun er kronprinsparrets ældste søn, prins Christian, der engang i fremtiden skal være konge af Danmark, der vil få apanage.

Året efter oplyste grevinde Alexandra, at hun vil frasige sig apanage, det år hendes yngste søn, prins Felix, bliver myndig.

Og det er så nu.

Det var oprindeligt planen, at der skulle holdes en stor fødselsdagsfest for prins Felix, men det har coronapandemien udskudt.

Det oplyser grevinde Alexandras presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen, til Billed-Bladet på vegne af grevinden og prins Felix.

Selve dagen, den 22. juli, bliver fejret helt privat af de allernærmeste, tilføjer hun til ugebladet.

Han har dog fået en tidlig fødselsdagsgave. Han har nemlig allerede taget sit kørekort.

/ritzau/