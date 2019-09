- Jeg er så beæret over at skulle spille på en af verdens største scener, siger Shakira om NFL-optræden.

Pop-divaerne Shakira og Jennifer Lopez skal optræde som hovedartister ved Super Bowl, der løber af stablen den 2. februar 2020 i Miami.

Det skriver National Football League (NFL) i en pressemeddelelse.

Finalen i amerikansk fodbold er årets største amerikanske tv-begivenhed med over 100 millioner tv-seere. Den kommende finale er ekstra særlig, da NFL kører på sin sæson nummer 100.

- Jeg er så beæret over at skulle spille på en af verdens største scener i selskab med en anden kvindelig kunstner, der repræsenterer latinos - og for at toppe det, er det på min fødselsdag, siger Shakira i pressemeddelelsen.

Den colombianske sangerinde har vundet et hav af priser for sin musik på både spansk og engelsk og står bag kæmpehits som "Hips don't lie" og "Whenever, Wherever".

Hun får selskab af Jennifer Lopez, også kendt som J.Lo, der både har gjort karriere indenfor skuespil og musik. Sidstnævnte har hun også modtaget priser for med hits som "Jenny from the Block" og "Get Right".

- Lige siden jeg så Diana Ross flyve ved halvlegsshowet, har jeg drømt om at optræde i Super Bowl, siger J.Lo i pressemeddelelsen.

Tidligere optrædener har inkluderet stjerner som Madonna, Prince, Justin Timberlake, Katy Perry og Bruno Mars.

Sidste år spillede bandet Maroon 5. Det skete, efter at flere kunstnere havde sagt nej til den ellers prestigefyldte optræden, herunder Rihanna og Mary J. Blige.

Modstanden skyldes den omdiskuterede sag med San Francisco 49'ers-quarterback Colin Kaepernick.

Kaepernick blev et symbol på racekampen i USA, da han motiveret af politivold mod sorte amerikanere, nægtede at stå op under den obligatoriske afspilning af den amerikanske nationalsang før en kamp i 2016.

