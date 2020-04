Rapperen Tekashi69 har fået lov at forlade fængslet, fordi han er ekstra udsat under coronapandemien.

Rapperen og Instagram-stjernen Tekashi69, som også er kendt som 6ix9ine, blev i 2018 arresteret og senere idømt to års fængsel for blandt andet bandekriminalitet, drabsforsøg og væbnet røveri.

Men nu er den 23-årige rapper helt ekstraordinært blevet løsladt fra fængslet og har fået tilladelse til at afsone de sidste fire måneder af sin straf i sit eget hjem med en elektronisk fodlænke på.

Det skriver BBC.

Årsagen er, at rapperen, som har det borgerlige navn Daniel Hernandez, lider af astma og tidligere er blevet behandlet for bronkitis.

Dermed er han ekstra udsat, hvis han skulle blive smittet med coronavirus i fængslet.

Ifølge BBC har dommer Paul Engelmayer, som i sin tid idømte Tekashi69 hans fængselsstraf, udtalt, at det er den rigtige beslutning at løslade rapperen under coronapandemien.

Han tilføjer desuden, at Tekashi69 ikke længere udgør en alvorlig trussel mod samfundet.

Rapperen med det farverige år og tatoverede ansigt har ad flere omgange undskyldt sine handlinger som medlem af banden Nine Trey Gangsta Bloods.

Han brød for alvor igennem i 2017 og er kendt for hits som "Fefe" og "Bebe".

/ritzau/