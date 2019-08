29 mennesker har mistet livet i masseskyderier denne weekend i USA. Det får kendisser til at kræve handling.

Det har rystet USA og resten af verden, at 29 mennesker i weekenden mistede livet i to masseskyderier i henholdsvis El Paso i Texas og i Dayton i Ohio, og blandt dem, der offentligt har udtrykt deres vrede og sorg, er en lang række stjerner.

På Instagram raser sangerinden Rihanna over, at USA's præsident, Donald Trump, ikke kalder angrebene for terrorisme.

- Dit land har haft to terrorangreb med kun timers mellemrum, og de har kostet næsten 30 mennesker livet. Det sker, kun dage efter et andet terrorangreb i Californien, hvor en terrorist lovligt kunne købe en riffel i Vegas og køre et par timer til en madfestival for at dræbe seks mennesker, heriblandt en lille dreng, skriver hun.

- Mine bønner og dybeste kondolencer til familierne og de pårørende til alle ofrene og til de lokalsamfund, der er blevet berørt og traumatiseret både i Texas, Californien og Ohio. Jeres tab gør mig så ondt. Ingen fortjener at dø sådan. Ingen!, skriver stjernen.

Skuespillerinden Bette Midler opfordrer også til at kalde angrebene for terror.

- Amerika, vi er i krig med os selv. Endnu et masseskyderi, denne gang i Dayton, Ohio. Lad os bare kalde det, hvad det er: Indlandsterrorisme, skriver hun på Twitter.

Også skuespillerinden Julianne Moore er dybt berørt.

Hun fortæller, at da hun gik i seng lørdag aften, var det, mens hundreder af frivillige fra græsrodsbevægelsen Moms Demand Action marcherede for at markere deres sorg over den frygtelige hændelse i supermarkedet i El Paso.

- Da jeg vågnede, havde der været endnu et tragisk skyderi i Dayton, skriver hun på Twitter, hvor hun tilslutter sig kampen for at stoppe våbenvold.

Det samme gør skuespillerinden Reese Witherspoon, der raser over, at politikerne ikke gør noget ved de omdiskuterede våbenlove og kalder drabene for ubærlige.

- Hvornår vil vores politikere give os de fornuftige våbenlove, vi alle efterspørger? Jeg ringer til mit kongresmedlem. Igen, skriver hun.

