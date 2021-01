Sangerinden FKA Twigs har lagt sag an mod Shia LaBeouf og vil sætte fokus på fysisk og mental vold i forhold.

For en måned siden lagde sangerinden og sangskriveren FKA Twigs sag an mod sin verdensberømte ekskæreste skuespilleren Shia LaBeouf.

Det skyldes ifølge Cellophane-sangerinden både fysisk og mentalt misbrug i deres relation. Og nu sætter hun flere ord på det forliste forhold.

Det sker i BBC Radio-podcasten "Grounded with Louis Theroux".

- Jeg var efterladt med ptsd (posttraumatisk stresslidelse, red.) efter forholdet, siger hun i podcasten ifølge BBC.

- Jeg føler ikke, at vi som samfund taler om den heling, det kræver, når man er kommet ud af forholdet, og hvor meget arbejde, det kræver at komme sig og vende tilbage til at være den person, man var før.

FKA Twigs og Transformers-stjernen Shia LaBeouf mødte hinanden under optagelserne til "Honey Boy", som de begge spillede med i. De begyndte at date i 2018, og her var der ikke andet end amoriner i luften.

Hun fortæller, at deres forhold begyndte med "en intens periode med hvedebrødsdage, som viste, hvor strålende tingene kunne være".

Her kunne hun se, at hvis hun "opfyldte alle misbrugerens krav og regler, kunne det være rigtig godt".

De gode tider varede dog langtfra ved ifølge den 33-årige sangerinde, som lyder det borgerlige navn Tahliah Debrett Barnett.

- Hvis jeg var sød over for en tjener eller høflig over for nogle, så kunne det blive set som, at jeg flirtede eller prøvede at indgå i et forhold med dem - selv om jeg altså bare bestilte pasta.

- Han sagde, at hvis jeg elskede ham, så ville jeg ikke kigge andre mænd i øjnene. Det var min virkelighed gennem fire måneder - at jeg ikke måtte se andre mænd i øjnene, fortæller hun ifølge E! News.

Forholdet varede i alt ni måneder. Og undervejs fik Shia LaBeouf hende til at følge sig som en dårlig og uduelig person, fortæller FKA Twigs.

Han talte, hvor mange gange hun kyssede ham om dagen, og han havde et mål, hun skulle leve op til. Samtidig fik hun at vide, at hun slet ikke levede op til det i samme grad som hans ekskæreste.

Det helt store wake-up call om, at det måtte slutte, kom under en biltur, hvor Shia LaBeouf ifølge FKA Twigs truede med at køre galt med bilen, hvis ikke sangerinden fortalte ham, at hun elskede ham.

Hun fortæller videre, at han nærmest kvalte hende i fuld offentlighed på en benzintank, uden at nogen greb ind. Det fik hende til at tvivle på, om nogen overhovedet ville tro på hende.

I podcasten fortæller FKA Twigs videre, at hun oplever, at misbrug i forhold er et stort og relativt almindeligt problem, som samfundet af en eller anden grund ikke taler om.

Og derfor ønsker hun at sætte fokus på det, siger sangerinden i interviewet.

I december svarede Shia LaBeouf på sagsanlægget i en mail sendt til The New York Times:

- Jeg er ikke i en position, hvor jeg kan fortælle nogen, hvordan min opførsel har fået dem til at føle. Jeg har ingen undskyldninger for min alkoholisme eller aggressioner - jeg har kun rationaliseringer, skrev Shia LaBeouf.

- Jeg har været voldelig over for mig selv og alle omkring mig i flere år. Jeg har såret de personer, der var tættest på mig. Jeg er flov over min historie, og jeg er ked af det over for de personer, jeg har såret. Der er ikke rigtig andet, jeg kan sige, skrev han til The New York Times.

/ritzau/